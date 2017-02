Petter Northug slått av brødrene i prologen

LYGNA/OSLO (VG) Petter Northug (31) endte på 14. plass i NM-prologen, og måtte blant annet se seg slått av brødrene Even (21) og Tomas (26). Ingen av brødrene havnet i samme kvartfinale.

Johannes Høsflot Klæbo var raskest på prologen, og vant foran Sindre Bjørnestad Skar og Håvard Solås Taugbøl.

Tomas Northug hadde sjette beste tid, Even Norhug ble nummer 11 og Petter Northug endte på 14. plass - ni og et halvt sekund bak Klæbo.

VG spurte Petter Northug hvordan han synes det gikk i prologen, og svaret var kort og kontant:

– Bra.

Skjeggete VM-konge

31-åringen er alltid populær blant publikum når han går skirenn. På Lygna hadde en stor gjeng barn stilt seg opp like ved målomårdet for å se skiheltene på nært hold. Northug slo «high five» med flere av dem, til enorm begeistring blant barna.

Northug går i kvartfinaleheat med blant andre Eirik Brandsdal og Pål Golberg.

HÅRETE: Petter Northug etter prologen under NM på Lygna. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

For Petter Northug er NM-konkurransene viktige for å spisse formen frem mot VM i Lahti. Den norske superstjernen er sikret deltagelse i sprint og på tremila fordi han er tittelforsvarer som følge av gullmedaljene i Falun for to år siden, men kjemper også for en plass i 12-mannstroppen slik at han er aktuell for flere øvelser.

Northug kunne også vise frem at han har anlagt helskjegg bare tre uker før VM starter i Lahti.

Må vise form



I verdenscuprennet i nettopp Falun sist helg endte storebror Northug på en skuffende 31. plass.

– Jeg vet jo selv at jeg må vise form selv nå, i NM eller i Otepää helgen før VM. Og hvis jeg er i tolvmannstroppen og viser god form på sprinten (første øvelse i VM) er det søknad for lagsprint eller tremil også, sa Northug etter tremila i Sverige.

NRK skriver i dag at Finn-Hågen Krogh ga fra seg sitt startnummer til NM-spriten slik at Petter Northug skulle få gå rennet - noe som egentlig ikke var planen.

– Jeg fikk nyss om at Petter hadde lyst til å gå, så da måtte jeg gi fra meg nummeret slik at han kan få seg en VM-test, sier Finn-Hågen Krogh til NRK.

Northug-trener Eirik Myhr Nossum har en litt annen versjon:

– Ga Finn-Hågen fra seg startnummeret til Petter?

– Nei, Finn ønsket å ha fullt fokus på morgendagen, sier Myhr Nossum til VG.

Disse 30 løperne er videre fra prologen:

1 Johannes H Klæbo

2 Sindre B Skar

3 Håvard S Taugbøl

4 Eirik Brandsdal

5 Sergej Ustjugov (RUS)

6 Tomas Northug

7 Pål Golberg

8 Anders N Gløersen

9 Gjøran Tefre

10 Anton Gafarov (RUS)

11 Even Northug

12 Vegard B Nilsen

13 Aleksander D Ek

14 Petter Northug jr.

15 Andreas M Steen

16 Even S Hippe

17 Kasper Stadaas

18 Eivind Bakkene

19 Emil Nyeng

20 Erik Valnes

21 Sindre O Palm

22 Pål T Aune

23 Ragnar B Andresen

24 Andrew Young (GBR)

25 Torstein Bu

26 Sindre S Hammerlund

27 Svein H Dahl

28 Håkon Hjelstuen

29 Vegard Vinje

30 Jørgen S Ulvang