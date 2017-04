Pappa Northug avviser tvil rundt trenerspørsmålet

John Northug er klokkeklar i sin tale: Stig Rune Kveen (36) skal ha en sentral rolle i for sønnen også inn i OL-sesongen – hvis han selv vil.

– Stig Rune blir en sentral person oppi dette. Jeg har forstått at det blir sånn. Så må du nesten spørre ham selv. Men det jeg vet er at de har en dialog hele veien rundt hvordan de ønsker at det skal være neste år, sier pappa Northug til VG.

– Så Stig Rune Kveen skal med i teamet inn i OL-sesongen?

– Ja, det kan jeg si at han skal, sier han.

Ikke grunnlag for mistillit



For John Northug mener Kveen er mer enn godt nok rustet til å følge opp og trene Norges desidert beste mesterskapsutøver på herresiden i langrenn. Det til tross for at hans egen sønn varslet at hoder kunne rulle i teamet sitt overfor Adresseavisen på siste konkurransedag under VM i Lahti i år.

Petter Northug uttalte at «året som var gått var for dårlig», og at man «rett og slett må gjøre endringer». Kveen uttalte at det ikke var sikkert at han var Northugs trener kommende sesong. Siden har det ikke vært ett ord rundt sammensetningen av apparatet til Norges beste mesterskapsløper.

Nå som et OL står for dørene om snaue ti måneder sier John Northug at det er helt åpenbart at Petter Northugs trener siden etter OL i Sotsji, har erfaring som er svært viktig å ha med seg videre.

– Etter en evaluering (som pågår nå) må de komme frem til at det er grunnlag for å jobbe videre. Det er ikke noe grunnlag for å si at det er mistillit her. De vet jo hvor nærme de var denne sesongen. Det høres kanskje rart ut, men de var jo nære noe som kunne blitt virkelig bra, selv om det ble fiasko. Det er små nyanser. Men all erfaringen Stig Rune har gjort seg er viktig å ha med seg, sier John Northug.

ALTMULIGMANN: John Northug, her som sønnen Petters hjelpemann i smøreboden under Norgescupen på Sjusjøen tidligere i vinter.

Vært med på opp- og nedturer



Kveen var der da Northug omtrent gjorde rent bord i Falun-VM i 2015 og hadde naturligvis en viktig finger med i spillet da 31-åringen var både nest beste sprinter og allrounder i verdenscupen for ett år siden.

Bare denne sesongen har det gått ille. Men da gikk det til gjengjeld virkelig dårlig. Petter Northug ble etter eget utsagn overtrent etter et høydeopphold før sesongen.

Han konkurrerte nærmest ingenting før VM og Northug varslet flere ganger at han vurderte å gjøre endringer i teamet sitt. Adresseavisen skrev dagen etter VM-femmila i Lahti at det var Kveens jobb som sto på spill.

Må ta hensyn til små barn



For John Northug er det bare ett stort usikkerhetsmoment.

– At han er ønsket, det er det ingen tvil om. Men det handler litt om hva han selv vil. Han er småbarnsfar. Det handler om å lage et opplegg som gjør at det blir levelig for alle parter.

Selv omtaler John Northug seg humoristisk som en «zombie» i apparatet til sin egen sønn. Med andre ord litt i bakgrunnen.

Han står oppført som styreleder i Petter Northugs eget holdingselskap, men bedyrer at det er praktiske gjøremål han først og fremst konsentrerer seg om. Foruten Kveen og Petter Northug selv, er det ingen avklaring på om yngstebror Even blir med. Tomas Northug skal imidlertid revitalisere karrieren etter et svakt 2016/2017.

PS: VG forsøkte å komme i kontakt med Stig Rune Kveen mandag, men Northug-treneren svarte ikke på våre henvendelser.