Northug vil ha OL-beskjed før jul

MAJORSTUEN (VG) Petter Northug (31) leverte ikke ett toppresultat før VM i Lahti. Han fikk likevel plass i mesterskapstroppen, men skistjernen er smertelig klar over at det ikke går kommende sesong.

– Man må være i form tidlig denne sesongen. Da må man vise at man har noe i OL-troppen å gjøre. Jeg vet godt at jeg må vise det nivået selv, slik at jeg får signalet om plass tidlig – og aller helst få beskjeden før jul, sier Northug til VG.

Petter Northugs 2016/2017: Ble nummer 74 og 15 under langrennsåpningen på Beitostølen. Gikk totalt fem verdenscuprenn, ett Norgescup-renn og ett mindre renn på Byåsen før VM. Beste resultat internasjonalt var kun en niendeplass. I VM sjokkerte han de aller fleste. Gikk til finalen og ble nummer fem på sprinten. På femmila ble han nummer åtte. Formen kom for sent. Allerede i Drammen kort tid etter VM ble han nummer fire i sprint. Deretter har Northug gått flere mindre renn i Norge og utenfor landegrensene. Nå ser han frem mot å revansjere seg i OL.

Tøft uttak til OL



Han vet at det ikke finnes rom for å gå på en treningssmell slik han gjorde i fjor høst. Konkurransen om en plass i OL-troppen er langt tøffere enn til et verdensmesterskap. Til Lahti kunne Norges Skiforbund sende 12 herreløpere. Det er bare ti som får flybillett til OL i Pyeongchang neste år.

Årets VM i Lahti forløp ikke uten uttaksdrama i den norske leiren – med Northug i hovedrollen. Helt inntil de siste ukene før mesterskapet ble det spekulert i at han ikke ville bli funnet god nok for troppen.

Skal han få ønsket om en tidlig OL-beskjed innfridd, og få forberede seg optimalt i månedene før det braker løs, er han nødt til å være god nok for verdenscuplaget og levere resultater.

– Vi har ikke hatt noen dialog (med landslagsledelsen) rundt hva som kreves for å gå de første løpene i verdenscupen. Det viktigste for min del er å vise styrke når sesongen drar seg i gang. Da må du levere på et nivå som viser at du er klar for en OL-tropp, sier Northug.

KLAR FOR NY SESONG: Northug-trener Stig Rune Kveen på plass i Oslo for å snakke om elevens planer kommende år. Foto: Frode Hansen , VG

Kjenner ikke på press



31-åringen møter VG og flere medier etter at han selv og lillebror Tomas har løpt Holmenkoll-stafetten lørdag. Der kunne Tomas Northug fortelle at han gir seg som langrennsløper på toppnivå. Storebror kaller det en krise for seg personlig.

Hvorvidt han tar med én løper til, som skal ta Tomas' plass for å sparre og matche ham i teamet, er enda usikkert. Northug virker i hvert fall svært lysten både på en slik løsning, og på å revansjere seg.

Det samme mener trener Stig Rune Kveen.

– Vi kjenner ikke på noe press, men det er helt opplagt at han må gå fort fra starten av sesongen. Da skal han vise at han er «der oppe» og får gå distanser i OL, sier trener Stig Rune Kveen til VG.

– Er spillereglene endret for Northug – at han ikke er selvskreven lengre – etter det som har skjedd den siste sesongen?

– De eneste spillereglene som er endret er at Petter må komme inn i en sesong godt forberedt og må balansere på rett side av knivseggen. Han må gå fort på ski. Han må vise hva han er god for og det krever en viktig jobb fremover, sier Kveen.

