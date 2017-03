Petter Northug (31) har tre muligheter igjen til å ta en seier denne sesongen. Han tror det hadde økt vinnersjansene om han hadde stått over femmila i Holmenkollen.

Det er femmilsvinner Martin Johnsrud Sundby enig i.

Northug var åtte minutter og 21 sekunder bak Martin Johnsrud Sundby på femmila i Holmenkollen. Det holdt til 30. plass for Northug, som var hans beste plassering i et verdenscupløp på distanse denne sesongen.

– Det var en halvseig kropp fra start til mål, sier Northug etter rennet.

Skal Northug få en pallplass denne sesongen, så må det skje under minitouren i Quebec i Canada neste helg. Northug mener det hadde vært en fordel å stå over femmila i Holmenkollen - for å få den beste oppladningen til minitouren.

Northug forteller imidlertid at det er et krav om at løperne må stille opp på femmila på hjemmebane, derfor var det ikke aktuelt å stå over.



– Det hadde sikkert vært mer gunstig å ikke gå. Men vi har jo et krav om å gå her når det er femmil i Kollen på hjemmebane, også er det artigere å gå her enn i Canada. Dette er en folkefest som man ikke vil gå glipp av, sier Northug til VG.

Burde dratt rett fra Drammen



Han får støtte fra lørdagens femmilsvinner i Holmenkollen, Martin Johnsrud Sundby.

– Hvis han har lyst til å vinne i Canada, så hadde det kanskje lønnet seg å reise over tidligere, satt seg på et fly etter Drammen. Men jeg tror Petter er litt sultefôret på konkurranser, sier Sundby til VG og legger til:

– Jeg tipper hodet hans er på OL neste år allerede, da tror jeg det er smart å gå så mange skirenn som mulig på tampen av sesongen.

Programmet i verdenscupasvlutningen i Quebec fra fredag til søndag er: Sprint, 15 kilometer fellestart og 15 kilometer jaktstart.

Northug ble nummer 30 på femmila. Det ga ett verdenscuppoeng.

– Det var ikke helt rått. Men jeg tror han blir skummel i Canada, jeg tror han har lyst til å avslutte verdenscupen med stil, sier Sundby.

Verdens dårligst trente



Under kvartfinalen under sprinten i Drammen viste Northug glimt av gammel storhet, da han hadde et helt annet gir enn alle andre på oppløpet i kvartfinalen. Han parkerte rett og slett konkurrentene.

– Det hjelper ikke det når man holder i et heat. Det viste iallfall at man er verdens dårligst trente langrennsløper, svarer Northug til VG.



Northug er glad det er OL neste år.

– Det hadde vært tungt å gå inn i et mesterskapsfritt år nå. Men et OL er noe som henger høyt, da er det å gå i seg selv nå og legge en plan, sier Northug til VG.

Northug trodde Sundby skulle vinne femmila. Det fikk han altså rett i.

– Vi så for at det ville komme Martin-show her på andre eller tredjerunden, det kom allerede på andrerunden. Så fikk han med seg noen få, så var det bare Iivo etterhvert som klarte å henge på, sier Northug.

– Er det ene verdenscuppoenget verdt en fest i kveld?

– Nei, man må stille litt høyere krav til seg selv, svarer Northug.

