Northug tilbake på startstreken lørdag

Petter Northug (31) går 15 kilometer friteknikk i Norgescupen på Sjusjøen. Da er det 50 dager siden han gikk sitt forrige skirenn.

Northug skal teste formen lørdag og søndag denne helgen. Når han står på startstreken på Sjusjøen lørdag er det 33 dager til VM starter i Falun med sprint. 31-åringen er tittelforsvarer på den øvelsen.

– Jeg ser for meg at jeg går alt bortsett fra kombinert og hopp. Det kommer jeg ikke til å gå, sier Northug i et intervju publisert på sin egen TV-kanal tirsdag.

VM-kongen fra Falun har ikke gått skirenn siden han dro hjem fra verdenscupen i Lillehammer etter å ha fullført to av tre renn. Northug var overtrent. De siste dagene har han trent i høyden i Sveits.

Landslagstreneren venter på svar



Northug reiste til Sveits på et høydeopphold i forrige uke. Han har blant annet trent i St. Moritz. Nå er han altså comebackklar, på tredje øverste nivå. Norgescup er nivået under Verdenscup og Scandinavisk Cup.

VM-uttaket skjer 4. februar under NM på Lygna. Northug har friplass på sprinten og femmila som tittelforsvarer. Northug tok som kjent fire VM-gull i Falun for to år siden.

– Vi får flere svar på hvordan Petter responderer på trening etter helgen når han går NC og Uglarennet, skriver landslagstrener Tor Arne Hetland i en sms til VG.



Også brødrene Tomas og Even er påmeldt til 15 kilometeren på Sjusjøen.

Går lokalt skirenn



Uglarennet er et lokalt skirenn i Trondheim arrangert av Byåsen IL. Herrer senior skal gå 15 kilometer klassisk. Petter Northug vant Uglarennet i fjor.

Northug er åpenbart ikke bekymret for VM-formen.

– Det var en som spurte meg om det (bekymringen) i desember. Da flirte jeg så fælt at jeg fikk vondt i magen. Det kan skje uhell og ulykker, men så lenge hjertet holdes i gang til mesterskapet skal jeg være i form, sa Northug til sin egen TV-kanal i går.

VM i Lahti starter med sprint torsdag 23. februar.