Northug refser svenske for sprint-taktikk

FALUN (VG) Etter å ha vært borte fra verdenscupsirkuset i mange uker benyttet Petter Northug (31) første anledning til å fyre opp den norsk-svenske ordkrigen før VM i Lahti.

Northug hadde nemlig fått med seg at Finn Hågen Krogh dro i land sin andre spurt på like mange forsøk i en verdenscupstafett denne sesongen da han sendte Norge til topps sist helg i Ulricehamn.

Krogh lå lenge bak Halfvarsson inntil det gjenstod hundre meter. På oppløpet var finnmarkingen sterkest, og avgjorde med noen kraftfulle skøytetak like før målgang.

– Ja, det så jeg. Jeg tenker at «det blir spennende å se hvem som legger seg først ned inn mot stadion her. Det er ikke smart». Så var det ikke noe sjokk at det var Calle. Finn fikk andreposisjon og det var viktigst på en sånn type arena og oppløp, sier Northug.

– Han har lært leksa. Han som han gikk mot fra Sverige har tydeligvis ikke lært noe. Det er godt å se at Krogh gjør som jeg ville gjort.

– Han har ikke vist noen ting



Calle Halfvarsson erkjenner overfor VG i Falun at han fikk «kjempebank» under Ulricehamn-spurten, men har ikke spesielt tro på Northug.

– Han har vært borte lenge nå og jeg vet ikke hva han gjort treningsmessig. Jeg har sett noen resultater i det siste og det har ikke gått kjempebra, sier svensken.

Northug møtte lørdag pressen for første gang på nesten åtte uker. Han har vært borte fra konkurranser internasjonalt siden desember, men var likevel rapp i replikken – akkurat som tidligere.

– Vi får se når vi møtes de neste ukene hvem som er i best form. Jeg er klar for nye dueller, sier Northug.

Spøkte med klassisketappe



Krogh bidro uansett ikke til å dempe diskusjonene rundt hvem som bør gå ankeretappen for Norge i VM da han vant mot Halfvarsson for en snau uke siden. Enda mer imponerende var finnmarkingen da han spurtslo denne vinterens store langrennskomet, Sergej Ustjugov, under stafetten i franske La Clusaz før jul.

– Det er vel Krogh som har den (ankerjobben) nå. Han har ikke gjort noen feil ennå. Jeg må vel gå en klassisketappe for å gå på det laget, sier Northug, som vanlig spøkefullt.

– Så lenge vi har folk som har gjort jobben i verdenscup så er det ikke noen tvil om at Finn er en mann som er kapabel til å dra hjem den.

