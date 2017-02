Northug om VM-sjansene: – Tok ikke meg selv ut til så mye

LYGNA (VG) Petter Northug (31) mener han er andrereserve som ankermann for Norge, og mener man ikke må «ta en Sørgård».

Northug var over tre minutter bak NM-vinner Martin Johnsrud Sundby i mål. Etter målgang pratet Northug villig om hva han tenker om egen form før Lahti-VM i slutten av måneden.

På spørsmål om hva han tenker om ankeretappen på det norske stafettlaget i VM, svarer 31-åringen til VG at han mener Finn Hågen Krogh bør gå.

– Tredjeetappen er vel ganske klar med Martin (Johnsrud Sundby) og fjerdeetappen er like klar med Finn, mener jeg.

– Han har erfaring fra to stafetter i verdenscup hvor han har møtt Ustjugov, som er Russlands ankermann og han har et overtak på. Og Calle Halfvarsson som han tok i Ulricehamn. Hadde jeg vært i samme situasjon som Finn, og bekreftet form, så føler jeg at han må få lov til å gå. Det blir helt feil at noen andre skal ta den fra han, sier Petter Northug til VG.

– Jeg har vært i samme situasjon før. Vi skal ikke «ta en Sørgård her», vi skal gå med de beste. Selv om de er unge må vi la de beste gå, sier 31-åringen til NRK.

Krister Sørgård var mannen som tok ut OL-troppen til lekene i Torino i 2006. Etter et strålende NM ble den da 20 år gamle Northug vraket fra troppen.

Til VG har Northug tidligere uttalt at han syns «han var ei forbannet kjering som ikke turte» å ta ham med.

Siden den gang har Northug gått Norge inn til fire VM-gull som ankermann.

– Jeg har ikke gitt opp, jeg er reserve.

– Kan du gå deg inn?

– Nei, hvis Finn viser form går han i VM.

– Nå tok jeg ut lagene her i sted, men jeg tok ikke meg selv ut til så mye, flirer trønderen overfor VG etter NM-tremila.

– Jeg har jo sprinten og hvis jeg er i god form passer lagsprint-løypen meg bra i klassisk, fortsetter Northug.

Selv om hverken 15 kilometer klassisk eller 30 kilometer førte til Northug-jubel, er 31-åringen forsiktig optimist.

– Jeg gleder meg. Forhåpentligvis holder man seg frisk og rask, får inn litt mengde i en tidagersperiode, før man slipper opp og får et løft, sa Northug til NRK.

Han mener dagene på Lygna har gått bedre enn forventet.

– Jeg trodde skulle få mer juling de to dagene her. Det kjennes ut som jeg har fått et løft etter en brutalt tremil i Falun.

Som regjerende mester er han forhåndskvalifisert til sprint og femmil, og tror førstnevnte distanse blir viktig for å få gå flere løp.

– Det er bare å vise form tidlig i mesterskapet for min del, så man får være med på moroa utover. Det blir uansett artig å dra over dit. Med norske øyne tror jeg det blir et fantastisk mesterskapet, avslutter Northug i intervjuet med statskanalen, før han skrøt av formen Marit Bjørgen viste tidligere på dagen.