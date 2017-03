Northug om Løfshus: – Har tråkket opp sin egen grav

Petter Northug (31) mener Vidar Løfshus har noe i mot ham og ber samtidig landslagssjefen finne seg en annen jobb.

Dagbladet har møtt 31-åringen på Kulåssprinten. Showrennet i Sarpsborg gikk av stabelen i går og var første gang Petter Northug konkurrerte etter at han ble vraket til verdenscupavslutningen i Canada. Northug kaller vrakingen uforståelig.

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus mot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, sier Northug til avisen, før han får spørsmål om hva han synes om det.

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sier Northug og begrunner det med hvordan Løfshus har håndtert saker. 31-åringen mener Løfshus har en posisjon som skal vise langrenn fra den beste siden, men «at alle ikke mener han har gjort det».

Nå mener en av Norges største idrettsstjerner at den sittende landslagssjefen må skifte jobb.

– Jeg skal ikke uttale meg på vegne av noe flertall, men personlig mener jeg at vi har folk her i landet som er bedre rustet til å ha den stillingen Vidar har. Men jeg tror han bringer med seg mye annet som gjør at han kan passe i en annen posisjon, sier Northug – og sier det finnes en rekke gode kandidater til stillingen uten å trekke frem navn.

VG kommer med mer.