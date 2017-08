TRONDHEIM/OSLO (VG) Petter Northug (31) sier det var vondt å se Therese Johaug (29) tirsdag. Han forventer nå at utenlandske konkurrenter «godter seg» over utestengelsen.

VG møter Northug i Trondheim før skistjernen skal spille for Mosvik mot Johannes Høsflot Klæbos Astor 2 i 6. divisjon i fotball.

Han sier følgende om CAS-dommen, som utestenger Therese Johaug i 18 måneder.

– Jeg synes jo det var fryktelig trist. Det var vondt å se Therese. Vi som er skiløpere føler med henne og vet hun har trent for å komme tilbake i vinter, ikke minst mot OL, sier Northug til VG.

– Det er mye snakk om dommen og saken, det har jeg ikke lagt meg så mye borti. Jeg synes mest av alt synd på Therese, og jeg synes at hun har fått mer enn nok straff fra før av, legger 31-åringen til.

Til TV 2 sier Northug at han mener Johaug ikke burde blitt straffet i det hele tatt.

– Jeg synes ikke dommen er rettferdig. Hun burde ikke blitt straffet i det hele tatt for dette.

Torsdag kom Johaug med denne beskjeden til det norske folk:

– Må bruke det som motivasjon



Northug er ikke i tvil om at Johaug kommer tilbake i skisporet.

– Therese har et fantastisk konkurransehode, hun må bare riste dette av seg og bruke det som motivasjon. Klarer hun det, å komme seg gjennom de tøffe måneder nå, og begynner å se frem mot Seefeld, så tror jeg hun kommer tilbake sterkere enn noen gang, sier Northug.

Han vil ikke si for mye om hvilken effekt dopingsaken har for omdømmet til norsk skisport.

– Klart, det er jo brutalt å få en sånn dom, innleder Northug.

– Men jeg tror man jobber for å heve seg over det, og man har jo på en måte en jobb å gjøre for å komme tilbake til det nivået som var før det som skjedde i fjoråret, sier Northug, som mener at seertallene fra rulleskirennene under Toppidrettsveka viser hvor sterkt langrenn fortsatt står i befolkningen.

Vil ikke si om ledere bør gå

Justyna Kowalczyks trener, Aleksander Wierietelny, uttalte at han ikke trodde på Johaugs forklaring om den fatale leppekremen, mens den russiske langrensslederen Jelena Välbe mener det er synd at Johaug ikke blir å se i Ol.

– Vi må bare leve med at utlendingene godter seg litt, og kommer til å slenge litt med leppa om det som har skjedd, sier Northug.

Johan Kaggestad mente summen av Johnsrud Sundby- og Johaug-sakene burde føre til at skiledere som Erik Røste og Vidar Løfshus vurderer sine stillinger.

– Det tar jeg ikke stilling til. I den saken her synes jeg mest synd på Therese Johaug. Jeg håpet hun skulle komme tilbake i vinter, sier Northug.

– Det får Johan Kaggestad gjøre (uttale seg). Hvis jeg gjør det, så har vi en ball som ruller i to-tre dager, smiler Northug.