Northug om dopingsaken mot Johaug: – Det er en vekker

VAL SENALES (VG) Petter Northug (30) forteller at det ble en veldig vekker, da det ble kjent at Therese Johaug hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

Det har vært en heftig sommer og høst for norsk langrenn. Først ble Martin Johnsrud Sundby suspendert i to måneder for feil bruk av den lovlige medisinen Ventoline, så testet Therese Johaug positivt på et anabolt steroid.

Hun gjentok torsdag at hun fikk stoffet clostebol i seg etter at hun brukte en salve hun fikk av landslagslege Fredrik Bendiksen. Johaug er suspendert i to måneder.



LES OGSÅ: Kritisk til avhørsprosessen



– Rammer sporten



Her forteller Northug for første gang hvordan han opplever det som har skjedd.

TRENER SAMMEN: Team Northug-trener Stig Rune Kveen måler laktatnivå på brødrene Tomas og Even Northug på breen i Val Senales i Italia 25. oktober 2016. Foto: Thor-Erik Claussen

– Det rammer jo sporten. Så på den måten rammer det alle langrennsløpere, enten du er eliteutøver på toppnivå eller en seks, syv-, åtteåring som har forbilder som er rammet, så det påvirker alle sammen dessverre. Men nå er man der man er, så handler det om å få sporten tilbake til den tilliten den har hatt. Så spørs det hvor lang tid det tar, om vi i det hele tatt klarer det, eller om det går fortere enn vi tror. Det er sånne svar man ikke sitter på, sier Northug til VG.

LES OGSÅ: Johaug-advokaten: Thereses forklaringer spriker ikke

Han er på høydesamling i Val Senales nord i Italia. Der går han på ski på 3000 meter side om side med norske, svenske, finske og russiske langrennsløpere.

– Har du noen gang tenkt at noe sånt kan skje deg?

– Ja, det er jo sånn man tenker. Man tenker at dette kan skje alle sammen. Og det er det som er skremmende. Så det er en vekker. Det er en veldig vekker. Man blir jo mer nøye føler man selv. Man blir redd for at noe sånt skal skje. Det er jo det man tenker, svarer Northug.

– Spent på reaksjonene



Han er på samling sammen med brødrene Tomas og Even. Om knappe fire uker er det verdenscupstart i Kuusamo i Finland. Han er tittelforsvarer på fire øvelser i VM i Lahti.

– Blir det en spesiell sesong, og spesielt å komme til Finland akkurat i år når man tenker på hva som nå har skjedd med norsk langrenn?

– Ja, det blir det garantert. Det som har skjedd vil påvirke idretten vi driver med. Og det vil påvirke publikumet som reiser dit vi skal gå, det er de ivrigste som følger med på alt. Så man er spent på reaksjonene. Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å bli. Det er nytt foran en sånn sesong når vi skal starte i Finland, som har kommet med litt reaksjoner under de sakene her. Så det blir spesielt. Man reiser dit med en annen følelse enn det man har gjort tidligere. For min del i alle fall, svarer Northug.

LES OGSÅ: Idrettsadvokat mener Johaug kan få redusert straff

TRENER SOM NORMALT: Her er Petter Northug i aksjon under høydetreningen i solskinnet i Val Senales. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Må ha fokus



– Bruker du litt ekstra tid på å fordøye disse sakene? At det kunne skje? Eller klarer du å holde helt fokus?

– Du blir preget av det som skjer. Men samtidig, så har jeg prøvd å si til Tomas og Even når vi er sammen, at vi må ikke la alt gå innover oss. For det har vært hysteri og det er hysteri. Og da er det om å gjøre i denne perioden, når det nærmer seg sesongstart, ikke å la seg bli forstyrret for mye av det som skjer på utsiden. Men ha fokus på sine oppgaver. Det er det du kan gjøre noe med for å gå fortere på ski til vinteren. Det er fokuset vårt, svarer Northug.

– Har dere hatt kontakt med dem på landslaget om denne saken?

– Ja, jeg har jo kompiser på landslaget. Så vi har pratet om det med dem. Vi har trent med dem på hjemmebane mellom samlingene her. Ikke minst så har vi snakket med dem oppe på breen, svarer Northug.

– Føler du deg litt mistenkeliggjort bare fordi du er norsk langrennsløper?

– Nei.