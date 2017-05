Northug og Løfshus pratet ansikt til ansikt om konflikten

SJUSJØEN/OSLO (VG) Fredag møttes Petter Northug (31) og Vidar Løfshus for første gang siden konflikten mellom dem eskalerte i mars.

– Vi hadde et godt møte med Løfshus i slutten av forrige uke, og ser frem til et godt samarbeid i en viktig OL-sesong, opplyser Northug-manager Are Sørum Langås til VG.

– Vil du si at konflikten nå er lagt død?

– Ja, det var et godt møte. Vi ser, som sagt, frem til samarbeidet i OL-sesongen.

Les også: Northug om Løfshus: – Har tråkket opp sin egen grav

Ville ha Løfshus sparket

Møtet fant sted etter en vinter hvor Northug har kommet med flere verbale angrep mot Løfshus. 31-åringen har blant annet kritisert Løfshus for uttalelser om Therese Johaug, betegnet den norske VM-innsatsen som en skandale og hevdet at landslagssjefen har noe personlig imot ham. I slutten av mars kulminerte konflikten med at langrennsstjernen uttalte at han ønsket Løfshus fjernet fra stillingen sin. – Jeg kan bekrefte at de hadde et møte fredag. Det var et godt og positivt møte med fokus på det sportslige, skriver kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, i en SMS til VG. – Vil du si at konflikten er lagt død, eller var dette et ledd i flere samtaler?

– Vi har dessverre ikke noe mer å melde enn det jeg skrev. God dialog og bra møte. – Ting som må ryddes opp i

VG har samtidig fått opplyst fra informert hold at vinterens gjentatte angrep skal ha kommet som en overraskelse på Løfshus og personer rundt landslaget. De skal ha opplevd at Northug sa en ting internt, mens han kommuniserte noe helt annet utad.

Selv sa Løfshus følgende om VGs informasjon på Sjusjøen sist onsdag:

– Jeg kan i alle fall bekrefte at det er ting jeg og Petter må rydde opp i til neste sesong. I vinter har vi pratet veldig mye om mediehåndtering generelt. Petter skal jo inn på landslaget igjen i slutten av november. Da blir det naturlig at han blir en del av spillereglene vi har for media. De er ikke annerledes for ham og meg. Vi har alle våre utfordringer.

Video fra VM: Northug slakter den norske innsatsen

Har fått støtte

Løfshus innrømmer at den offentlig kjente krangelen med Northug har vært en ekstra belastning for ham de siste månedene, men han skal ikke ha mistet motivasjonen av den grunn.

Landslagssjefen mener han har hatt, og fremdeles har, gode støttespillere både privat og innad i Skiforbundet.

– Jeg ser på meg selv som veldig robust. Men det gjelder å ha noen solide samtalepartnere som støtter deg i hverdagen. Om det er en nær venn, en psykolog eller noen andre som står deg nært i organisasjonen, tror jeg ikke har så mye å si. Det viktigste er at man har noen som «backer» deg og hjelper deg litt på vei hvis man har kommet litt skeivt ut av hoppkanten. Da kan det være greit at det er noen som huker tak i bukseselene dine og setter deg på rett spor igjen, sier Løfshus.

De siste månedene har landslagssjefen blant andre fått hjelp av Graff og mediekontakt Gro Eide i Norges Skiforbund til å takle den uønskede oppmerksomheten rundt Northug-konflikten.

– Begge har gjort en veldig, veldig solid jobb for meg i vinter. De har hjulpet meg med hva som kan komme, hva som skjer, oppdatert meg på mediebildet og gjort at jeg kan gjøre jobben jeg først og fremst er satt til å gjøre, forteller Løfshus.