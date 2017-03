Northug med stikk til Løfshus i «null gull»-konkurranse

Petter Northug (31) ble vraket til Canada-rennene. Nå raljerer han med uttaket: Det er ingen med individuelt OL- eller VM-gull i troppen på herresiden.

Selv har han syv individuelle VM-gull, med stafetter og sprintstafett har han tatt 13 VM-gull. Northug har også to OL-gull i karrieren, et individuelt. Han vant femmila under OL i Vancouver for syv år siden.

Mens ti menn er på plass i Canada for å gå verdenscupavslutningen i Quebec kommende helg, så trener Northug i Holmenkollen. Han ble vraket av landslagstrener Tor Arne Hetland og sportssjef Vidar Løfshus til minitouren.

Northug ble sint og frustrert etter vrakingen, da han var helt uenig i at han ikke fortjente en plass i timannstroppen.

Nå sender han en klar, lite skjult melding til Hetland og Løsfhus på Facebook, hvor han lagt ut en video.

– Da nærmer det seg egentlig påske, og vi er veldig tidlig ute med å starte påskequizen. Litt på grunn av det flotte været vi har her i Holmenkollen, sier Northug i videoen.

Svaret er null



Han utfordrer sine følgere til en konkurranse.

– Det eneste du trenger å gjøre er å svare på dette spørsmålet, sier Northug og fortsetter:

– Hvor mange individuelle OL- eller VM-gull i seniorsammenheng har herretroppen som Vidar Løfshus tok ut til Tour de Canada?

GULLGUTT: Petter Northug viser frem de fire VM-gullene han tok i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Uten å ødelegge konkurransen for Northug og hans følgere, så er svaret null.

Løfshus har reist til Quebec.



Troppen til Canada: Menn:

Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Johannes Høstflot Klæbo, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh. Kvinner: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Marthe Kristoffersen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Ragnhild Haga.

– Alle har en mening om Petter Northug. Han er en gave til langrenn, sa Løfshus til VG tirsdag.

– Det gjorde vondt ikke å ta ut Petter. Men vi ville ha et rettferdig uttak, og Petter har ikke prestert godt. Det var viktig å gjøre uttaket basert på resultater, sa Løfshus.



Sesongbeste i VM



I løpet av en time har 3000 reagert på innlegget med likes. Over 2000 har svart på konkurransen.

Det er mange smileansikter i svarene, det er tydelig at Northug-fansen syns dette var morsomt.

Videoen er spilt inn i Holmenkollen. Northug ble nummer 30 på femmila der forrige lørdag. Han tok seg til finalen på sprinten i Drammen.

Northug leverte sine beste resultater for sesongen i VM i Lahti, der ble han nummer fem på sprinten (som i Drammen), mens han ble nummer åtte på femmila.

Martin Johnsrud Sundby har valgt å stå over verdenscupavslutningen for å gå Birken. Dermed ble det plass til førstereserve Pål Golberg i troppen, Northug har rykket frem i køen og er nå neste reserve. Men på grunn av lang reisetid, så har nok uansett siste fly gått nå.

Flere eksperter VG snakket tidligere denne uken mener Northug kan takke seg selv for at han ikke er i Canada.

– Ut fra de gitte premissene er han ikke vel kvalifisert, men det er alltid noe som mangler når Petter Northug ikke er med. Han ville jo hatt gode muligheter til å sette farge på konkurransene i Canada, sa Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter.