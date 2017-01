Northug med brutalt comeback - knust av Iversen

FALUN/OSLO (VG) Petter Northug (31) fikk et brutalt gjensyn med verdenseliten under dagens 30 kilometer i Falun. Trønderen havnet over tre minutter bak Emil Iversen, som spurtslo Martin Johnsrud Sunby.

Åtte uker etter sitt forrige verdenscuprenn var Petter Northug i dag tilbake i konkurranse mot verdens aller beste løpere. Etter først å ha blitt vraket av landslagsledelsen til helgens renn i Sverige fikk trønderen likevel gå tremila da Didrik Tønseth ble syk tidligere i uken.

Northug holdt lenge følge med Martin Johnsrud Sundby (32), Sergej Ustjugov (24) og de andre i tetsjiktet, men i løpet av de siste 10 kilometerne ble avstanden ned til VM-kongen for to år siden stor.

Med Northug over tre minutter bak, rykket Johnsrud Sundby i løpets aller siste motbakke. 32-åringen så ut til å distansere samtlige konkurrenter, men Emil Iversen (24) nektet å slippe taket. På oppløpet var Iversen, som ble nummer to på sprinten i går, totalt overlegen og gikk inn til seier. Svenske Calle Halfvarsson tok tredjeplassen.

– Det ble en krig mellom meg og Martin. Jeg får det som jeg vil. På flaten er det bare til å angripe, for jeg tror at jeg er bedre enn ham på oppløpet. Jeg er stolt over at jeg klarer å nullstille etter det som skjedde i går og stille til start i dag med masse energi, sier Iversen til NRK.

– Petter prøvde



Johnsrud Sundby uttalte før start at han ville forsøke å sprenge feltet, blant annet for å kunne komme seg fort hjem til sin bursdagsfeirende sønn på fire år. Det samme ønsket Sjur Røthe (28) å bidra til.

Det gjorde utfordringen stor for Northug, som har gått glipp av mye mengdetrening etter en ufrivillig periode uten ski på beina i vinter.

– Petter prøvde ordentlig i starten å være med, men han er ikke i god nok form til å henge med på dette nivået. Men det er en måned igjen til VM. Han har god tid til å forberede seg, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK.

Etter 15 kilometer ledet Johnsrud Sundby foran finske Iivo Niskänen, Iversen, Matti Heikkinen, Ustjugov og nevnte Røthe.

Samtidig lå Northug på halen av det som var et 22 mann stort tetfelt. Mannen med imponerende 13 VM-gull var tydelig sliten, og valgte blant annet å gå utenfor sporet i motbakkene i forsøket på å holde følge.

Northug måtte slippe

Totalt åtte nordmenn stilte til start, men bare syv fullførte løpet. Finn Hågen Krogh (26) fikk det tøft og valgte å bryte midtveis.

I sterk kontrast respondert tilsynelatende Sundbys kropp langt bedre enn finnmarkingens.

– Det ser ut som Sundby leker seg litt her, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn underveis, mens Northug fikk det tøffere og tøffere.

Dramatisk avslutning

Etter 1.10 minutter gikk løperne ut på den siste 2,5 kilometer lange runden. Aller fremst var Iversen, med 10 mann i umiddelbar nærhet. Sundby og svenske Daniel Richardsson (34) var blant dem. Det samme var Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug og Røthe.

Aller sterkest var imidlertid Iversen, som fikk revansje for lørdagens bitre spurttap mot italienske Federico Pellegrino.

– Hadde jeg vært Petter, hadde jeg vært bekymret. Han er langt bak. Men det er en stund igjen til VM. Han er en luring, sier Iversen om det kompisen Northug presterte.

Topp 10:

1) Emil Iversen, 1:15,47

2) Martin Johnsrud Sundby +3,7

3) Calle Halfvarsson +5,6

4) Sjur Røthe +5,7

5) Niklas Dyrhaug +8,2

6) Iivo Niskanen +9,8

7) Daniel Richardsson +10,3

8) Alexander Bessmertnykh +10,9

9) Hans Christer Holund +11,0

10) Jean Marc Gaillard.

Øvrige nordmenn:

31) Petter Northug +3:10,6

43) Pål Golberg +5:13,8

• Finn Hågen Krogh brøt løpet