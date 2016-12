Northug innrømmer at det kan se ut som krise

LILLEHAMMER (VG) Petter Northug (30) gikk i mål til 51. plass. Knust av den svenske rivalen Calle Halfvarsson. Northug innrømmer at det ikke ser så bra ut.

Northug var offensiv etter at han gikk seg til semifinalen på sprinten fredag. Men lørdag fikk han bank på 10 kilometer friteknikk. Han var ett minutt og 26 sekunder bak Calle Halfvarsson i mål.

– Jeg føler selv jeg har kontroll, selv om det kanskje ser mer krise ut enn det føles, sier Northug når han møter pressen etter 10 kilometeren.



Det ble tidlig tungt for 30-åringen.

– Jeg merket etter to kilometer at det ikke var noe trykk inn i bakkene. Det var bare et gir, sier Northug.

Marcus Hellner ble nummer to, bare 0,8 sekunder bak landsmannen. Hele fem svensker var raskere enn Northug.

– Jeg er sånn at enten kjemper jeg i toppen eller så er jeg sist. Jeg er egentlig glad det er sånn, for får jeg overskuddet tilbake, så vet jeg at jeg kan gå fort, sier Northug til Adresseavisen.

Gikk for å kjempe i toppen

SEIERHERREN: Calle Halfvarsson vant 10 kilometeren på Lillehammer lørdag. Han er suveren leder av minitouren. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

VM-kongen forteller at han kom til Lillehammer for å kjempe i toppen. Nå er realiteten at han starter ett minutt og 53 sekunder bak Halfvarsson på jaktstarten søndag.

– Jeg kommer vel til å bli tatt igjen med en runde da. Jeg får finne min gjeng der, og få en gjennomkjøring, sier Northug til VG.

Han har trent mye etter at han kom hjem fra høydeoppholdet i Val Senales.

– Det er rett og slett overskuddet, og det skal jeg klare og få på plass, sier Northug og legger til at kroppen antagelig er stinn av trening.



Han forteller at han har litt den samme følelsen som foran VM i Holmenkollen i 2011. Da var det tungt før jul. Han tok tre VM-gull den sesongen.

– Det er langt fra noen krise, jeg har kontroll, sier Northug.

NRK-Bjørn: Ingen automatikk i at Northug får gå v-cup



LANGRENNSEKSPERT: Torgeir Bjørn kommenterer langrenn for NRK. Her er han avbildet i forbindelse med en VG-reportasje i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

NRK-ekspert Torgeir Bjørn understreker at han ikke er bekymret for Northugs VM-form. Men han tror ikke landslagsledelsen kan leve veldig lenge med svake resultater for kommende verdenscuprenn.

– Jeg er ikke bekymret for VM-formen. Han er en mester i å legge opp sesongen for å treffe en formtopp i mesterskap. Men han sier han har full kontroll. Da bør han jo gå fortere hvis han skal gå verdenscuprennene fremover. Det er ikke noen automatikk i at han får plass på verdenscuplagene, sier NRK-eksperten på telefon fra Lillehammer, hvor han nettopp har sett Calle Halfvarsson knuse resten av langrennseliten på 10 kilometer intervallstart lørdag.

– At han går dårlig i helgen er greit. Men du kommer til et punkt at det er så hard kamp om plassene at han må vise bedre form for å være automatisk kvalifisert, sier Torgeir Bjørn.

Les også: Svensk dominans – norsk nedtur på hjemmebane

Hadde bare ett gir



Northug ble nummer 51 i hans første distanserenn i verdenscupen denne sesongen under dagens 10 kilometer intervallstart. Han var nesten halvannet minutt bak den suverene vinneren Calle Halfvarsson. Under sprinten i går ble det exit allerede i semifinalen. Han er så godt som sjanseløs i mini-tourens sammendrag.

Allerede tidlig i løpet ble det klart at Northug hadde en dårlig dag. NRK-Bjørns sidemann i kommentatorbua, Jann Post, fortalte seerne at «det så så svakt ut», og at Team Northug må ha fått noe å tenke på.

Les også: Iversen: – En del skiløpere er rett og slett dumme.

Nye kvoteregler



Denne sesongen er det nye kvoteregler å forholde seg til for det norske landslaget. Selv om Norge har hatt mange utøvere i aksjon denne helgen på Lillehammer er det på grunn av nasjonal kvote.

Spillereglene for de norske trenerne endrer seg med en gang verdenscupsirkuset beveger seg utenfor Norges landegrenser.

Northug stod over sist helgs verdenscup i Kuusamo, og noterte seg for en 74.- og 15. plass under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden.

Les også: Iversen «truet» med at Northug måtte sove i stolen i natt

Forventer stigning



Torgeir Bjørn er helt sikker på at Northug går neste helg i Davos, men forventer at VM-kongen fra Falun i 2015 leverer bedre enn han har gjort så langt. Tour de Ski er en viktig ingrediens i Northugs VM-oppladning.

– Det inngår i hans planer å få de tøffe løpene i Tour de Ski. Han må nå gå så fort at han er nødt til å bli tatt ut, sier Bjørn.

– Men plutselig smeller han til i Davos neste helg. Jeg forventer at han er i langt bedre form der. Er han ikke det så må både han og teamet hans ta en vurdering på hva som er lurt å gjøre. De kan ikke gjøre noe som slår negativt ut på VM-formen, sier Bjørn.

Krogh beste nordmann



Sergej Ustjugov knep tredjeplassen hårfint foran Finn Hågen Krogh idag. Krogh ble beste nordmann på fjerde. Mini-touren på Lillehammer avgjøres med en 15 kilometer lang klassisk jaktstart søndag. Det skal bli tøft for de norske å havne på pallen.

Under ser du listen over differansene fra Halfvarsson og nedover før jaktstarten i morgen.

Differanser før siste tour-etappe (jaktstart):

1. Calle Halfvarsson 26:03.3

2. Sergej Ustjugov +28,1

3. Marcus Hellner +37,9

4. Finn Hågen Krogh +42,9

5. Emil Iversen +44,9

6. Johannes Høsflot Klæbo +47,2

7. Martin Johnsrud Sundby +49,8

8. Alex Harvey +51,4

9. Pål Golberg +57,0

10. Simen Hegstad Krüger +57,4

Resultatliste 10 km menn:

1) Calle Halfvarsson 23:04.9

2) Marcus Hellner + 0,8

3) Sergej Ustiugov +6,7

4) Finn Hågen Krogh +7,4

5) Simen Hegstad Krüger + 13,2

6) Martin Johnsrud Sundby + 13,5

7) Dario Cologna + 14,3

8) Matti Heikkinen + 18,5

9) Maurice Manificat + 20,4

10) Andrew Musgrave + 27,1

11) Sjur Røthe + 29,0