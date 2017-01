Northug har innsett alvoret: Kan bli vraket til VM-troppen

FALUN (VG) Det var en Petter Northug (31) med alvorlig mine i ansiktet som møtte pressen etter 30 kilometeren i dag. Han er smertelig klar over hva han må levere under NM neste helg. Det står nemlig en VM-plass på spill.

For ordens skyld: Northug skal uansett gå både sprint og femmil som regjerende mester.

Vet han må vise form



Troppen på 12 mann er de som skal fylle de fire plassene Norge har på alle distanser under mesterskapet. Det er dermed mulig Northug, hvis han skulle bli vraket, ikke er aktuell for de øvrige distansene enn de han allerede er automatisk kvalifisert for.

– Nei, ikke nå. Jeg er ikke trygg på det, men jeg er trygg på at jeg kommer til å komme i form til VM, sier Northug på spørsmål om han føler at han nå er en naturlig del av dVM-troppen som tas ut neste helg etter norgesmesterskapet på Lygna.

– Men jeg vet jo selv at jeg må vise form selv nå, i NM eller i Otepää helgen før VM. Og hvis jeg er i tolvmannstroppen og viser god form på sprinten (første øvelse i VM) er det søknad for lagsprint eller tremil også, sier Northug.

Northug innrømmer at det var svært tøft å gå rennet som Emil Iversen til slutt vant foran Martin Johnsrud Sundby. Likevel føler Northug at han har en kropp i balanse nå og at han definitivt tror på bedring den neste tiden.

– Jeg har fått et veldig løft inn mot det som skal skje i Finland, bedyrer Northug.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland hadde en god dag i Falun. To norske på pallen så kort tid før VM var naturligvis oppløftende. For Petter Northugs del uttalte Hetland før helgen at han håpet 31-åringen ville kjempe om en topp ti-plassering, men understreker i dag at det ikke skjer noe med formen rett over natten. Når det gjelder troppen han skal ta ut til VM under NM kommende helg sier han følgende:

– I tolvmannstroppen, sist jeg telte etter, så hadde vel stort sett alle fjerde- eller femteplass i verdenscup eller bedre, sier Hetland.

Northug har bare en niende- og 51. plass under verdenscupen på Lillehammer i desember. I dag ble han som kjent nummer 31. På spørsmål om Northug er inne i troppen til mesterskapet per i dag, er Hetland forsiktig med å slå fast noen ting.

– Petter vet jo også selv at med innsats som dette så tror ikke han på flaks heller i et mesterskap. Han må forberede seg på det han vet han skal gå. Han må vise at han responderer ordentlig og «smeller i taket» formmessig. Det er Petter Northug vi snakker om. Han har gjort fantastiske ting tidligere, ut av ingenting, sier Hetland.