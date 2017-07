Northug har ingen tro på skiforbundets ferske verdisatsing

SANDNES (VG) Norges Skiforbund gjør det de kan for å forbedre sitt eget omdømme, men det nye «verdiprosjektet» er ikke Petter Northug (31) spesielt interessert i.

– Jeg har ødelagt skiforbundet sitt omdømme i flere år nå. Mitt eget omdømme også. Så det er en grunn til at jeg ikke er invitert der, sier Petter Northug til VG – på spørsmål om han er satt inn i «Verdi-Ski».

Ingen tro på prosjektet



Det er skiforbundets nye omdømmeprosjekt. Arbeidet startet allerede ved juletider, etter de to dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby. Organisasjonen ble kritisert fra alle kanter, led et skikkelig omdømmetap og målet er å «ta det tilbake igjen».

Northug – som står utenfor landslaget i sommerhalvåret – svarer «nei» uten å tenke seg om på spørsmål om han tror på prosjektet.

– Hvorfor?

– «Nei» er vel et svar på at jeg ikke har trua, sier Northug.

Han får ikke støtte av en annen profilert utøver. Marit Bjørgen er på sin side svært positiv.

– Jeg tror det er viktig, med tanke på det året vi har hatt, at vi har fokus på hvordan vi fremstår og hva slags oppfatning folk har av oss. For eksempel med tanke på doping – at vi er åpne, ærlige og inkluderende. Det er viktig å gå en runde på det, sier 37-åringen til VG.

Under VM i Lahti la Emil Iversen ut et bilde av en svært lettkledd Northug:



Må sette seg inn i verdi-prosjektet



For utøverne innebærer «Verdi-Ski» å involvere seg i langt større grad for å bli bedre kjent med organisasjonen de er en del av, forteller prosjektleder Gro Eide – som også er medieansvarlig for langrennsdelen av Norges Skiforbund.

Med seg i styringsgruppen har hun skipresident Erik Røste, generalsekretær Stein Opsal og fra langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad og Nils Kristian Nakstad.

– Men Petter har ikke vært med på den prosessen som har vært.

– Det må han når han kommer inn i laget?

– Ja, Petter blir involvert i det samme. Han blir det som resten av løperne, sier Eide.

– Han sier han ikke har noe tro på prosjektet …

– Jeg gleder meg til å prate mer med Petter om prosjektet og sette ham grundig inn i det. Slik at han får den samme innføringen som de andre. Jeg håper og tror Petter vil like det vil holder på med, fordi han er en klok, ung mann, sier Gro Eide.

Medietrøbbel



NSF jobber for å forbedre seg på helt sentrale områder, som det medisinske, kultur- og verdiarbeid og forholdet til markedsarbeidet og samarbeidspartnere. Også kommunikasjon er en viktig del av det å gjenopprette omdømmet. Her har Northug og forbundet hatt forskjellige meninger om hvordan man skal fremstå.

I fjor høst, kort tid etter at begge dopingsakene var kjent, ba landslagskoordinator Ulf Morten Aune om at de norske utøverne viste mer ydmykhet når de reiste ut av landet. Northug skjønte ikke stort av det.

Det gikk også ordentlig galt under Lahti-VM. Da mente landslagssjef Vidar Løfshus at mediepress måtte ta sin del av skylden for Johaugs dopingsak. Det ble et rabalder. Enden på visen ble at Løfshus måtte beklage seg. Utspillet fikk Northug til å tenne på alle plugger. Han hudflettet rett og slett sin egen sjef.

– Graff er en dårlig journalist

HAR TRENT KOMMUNIKASJON: Emil Iversen (venstre) og Espen Graff (høyre), her fra Lahti-VM tidligere i år. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Skiforbundets tanke nå er at de rutinerte utøverne deler sine erfaringer på dette området med de yngre, ferske løperne på landslagene. Derfor gjennomførte mange løpere kurs i medieforståelse kort tid før Blinkfestivalen i Sandnes. Medietrykket har vært stort på både løpere og støtteapparat helt siden dopingsakene.

Flere enn Marit Bjørgen skal ha tatt seansen godt imot. Emil Iversen skal blant annet ha blitt «grillet» av kommunikasjonssjef i forbundet, Espen Graff.

– Det var interessant og lærerikt. Det er viktig for meg å være et godt forbilde, sier Iversen til VG.

– Hadde Petter hatt godt av å sette seg inn i omdømmeprosjektet og i tillegg hatt medietrening?

– Det får du nesten spørre Petter om. Men om Petter hadde ønsket det, så hadde sikkert Graff tatt en runde med ham også, sier nordtrønderen.

Det er imidlertid ikke interessant for Petter Northug.

– Nei, jeg har blitt grillet der (i skiforbundet) i ti år. Så det trenger jeg ikke. Espen Graff er en dårlig journalist også, så jeg trenger ikke få spørsmål fra ham, sier Northug.

Espen Graff ble kommunikasjonssjef i skiforbundet i 2012 etter å ha vært både reporter og redaksjonssjef i NRK i en årrekke.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier en smilende Graff – som tar utspillet med godt humør.

