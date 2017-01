Northug får likevel gå i Falun: – Veldig gledelig

Petter Northug (31) får likevel delta i verdenscupen i Falun. Han erstatter en matforgiftet Didrik Tønseth (25) og går søndagens 30 km fellesstart.

– Det er selvfølgelig kjempepositivt. Da får Petter den gjennomkjøringen til helgen som han ønsket, og som han trenger i forberedelsene til det som skal skje senere i vinter, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til VG.

– Er det nok for Northug å gå tremilen? Dere ville jo gjerne gå sprinten.

– Han hadde selvfølgelig lyst til å gå sprinten også, men han tar til takke med å få gå på søndagen. Det er veldig gledelig, sier Kveen.

Les også: Svensk kommentator: – Alle er livredde for Northug

Har ikke følt press

Tønseth har meldt forfall til den klassiske fellesstarten på grunn av matforgiftning. Det melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

– 30 km klassisk er en av favorittdistansene til Didrik, men det er en svært riktig beslutning av Didrik ikke å gå. Lege Petter Olberg og jeg stiller oss fullt og helt bak beslutningen til Didrik med helsefokus og et langtidsperspektiv på prestasjon i VM og resten av sesongen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland i pressemeldingen.

– Har dere følt press fra omgivelsene på at Northug burde blitt tatt ut?

– Nei, på ingen måte, svarer landslagssjef Tor Arne Hetland til VG.

Han påpeker at landslagsledelsen ikke kunne tatt sjansen på Tønseth og viser til at Norge var nødt til å trekke det ene laget fra verdenscupstafetten i Ulricehamn sist helg da Daniel Stock pådro seg en forkjølelse.

– Vi setter helsen til utøverne først. Ingen presterer tipp topp uten å være hundre prosent. 90 er ikke godt nok, sier Hetland.

Så du denne? Northug stakk til skogs: – Han ble pissa på

Se langrennsekspert Fredrik Auklands reaksjon på at Northug likevel får delta i Falun:

Petter Northug ble i utgangspunktet vraket til verdenscuphelgen i Falun, og var forbannet for det. Nå får han i det minste gå 30-kilometeren. Foreløpig er han ikke tatt ut til lørdagens sprint.

– Hva forventer du av Petter Northug på tremilen i Falun?

– Vi venter at han skal kjempe om topp 10 og aller helst seieren, svarer Hetland.

Forventer hyllest og irriterte svensker

Northug har uttalt seg om nyheten i et intervju publisert på hans egen TV-kanal.

– Det blir artig. Det blir jo stort å komme tilbake til Falun. Det begynner å bli en minnerik arena for min del. Jeg vant min første verdenscupseier der som junior og hadde mitt beste VM der i seniorsammenheng. Det blir artig å komme tilbake, sier Northug.

Northug tok fire VM-gull i Falun for to år siden. Nå returnerer han til den svenske arenaen. Da forventer han følgende:

– En blanding av hyllest og mange som er irriterte over det som skjedde de dagene i Falun. Jeg skjønner at folk er irritert over måten jeg spesielt ødela for Sverige på stafetten. De ville sikkert vinne på hjemmebane, men sorry, det er ikke så lett å gjøre det når jeg er der.

Husker du? Northug fleipet med gammel Tønseth-feide

Landslagssjefen: – Formen skal være stigende

Landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus sier at det blir «spennende» å se Northug til start i Falun.

– Formen skal være stigende og alle vet at når Petter stiller på start, så er det for å kjempe i toppen, sier Løfshus.

Mandag i forrige uke var Northug og Tønseth, sammen med Northugs trener Stig Rune Kveen, på en tre timer lang treningstur under et privat høydeopphold i sveitsiske St. Moritz.

Northugs beste prestasjon i et verdenscuprenn denne sesongen var en niendeplass på sprinten i Lillehammer den 2. desember i fjor. Han har ikke gått et verdenscuprenn siden 10-kilometeren i Lillehammer den 3. desember, da han endte på 51. plass. Han bestemte seg for å bryte mini-touren og har siden den gang ikke konkurrert i verdenscupsammenheng.