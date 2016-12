Northug får frikort til Tour de Ski

Med kun én semifinale i sprint og én 51. plass i verdenscupen denne sesongen, er Petter Northug jr. (30) likevel sikret plass Tour de Ski, dersom han vil delta.

– Ja, med den historikken han har så er det opp til ham selv, sier sportssjef Vidar Løfshus til VG.



– Vi vet hva Petter står for, følger landslagssjef Tor-Arne Hetland opp.



I midten av neste uke vil uttaket til Tour de Ski være klart. Om Petter Northug står på listen er usikkert. Men det avgjør skikongen selv.



– Han går nok ikke der om han kjemper om en 10. plass. Så han stiller nok bare om han er i form, sier Løfshus.

30-åringen har hatt alt annet enn god glid i sesongstarten. Først stod han over i Finland, så brøt han minitouren i Lillehammer etter 51. plass på 10 km fri. Deretter valgte han å droppe Davos sist helg, og heller ikke i helgas verdenscuprenn i La Clusaz blir han å se til start.

Nå har han valgt å kontakte «Snåsamannen» for hjelp til å finne tilbake til formen.

Northug har trent for hardt – slik skal han finne VM-formen

Tar ikke noens plass

Landslagsledelsen avfeier at det å gi Northug frikort, går på bekostning av andre.



– Han tar jo en plass, men som jeg sier så stoler vi på at han gjør en vurdering i om det er noen vits. Han går ikke om han ikke er i form, sier Løfshus.

– Vi har én hovedprioritet, og det er at Petter får seg litt hvile slik at han kommer i balanse, får overskudd og kommer tilbake i konkurranse så fort det lar seg gjøre, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til VG i forrige uke.

– Har han trent for hardt?

STOLER PÅ NORTHUG: Sportssjef i Norges Skiforbund, Vidar Løfshus, vet at Northug kun stiller til start i Tour de Ski om han føler seg god nok til å prestere i toppen. Foto: Terje Bringedal , VG

– Det tipper over litt. Han mangler ett eller to gir. Når han får overskudd, så vil jeg tro at Petter er der og at kroppen fungerer igjen.

Trønderen satser nå på å rekke Tour de Ski, men med kun 16 dager til det begynner, er det en kamp mot klokka for å i det hele tatt bli med.

Denne sesongen har det virkelig gått på tverke. De fire konkurransene (inkludert Beitostølen) han har vært med på har Northug blitt nummer 74, 51, 9 og 15.

– Før VM i Oslo (2011) var det det samme (som nå). Det er ikke en uvant situasjon for Petter, mente Stig Rune Kveen da han svarte VG tidligere denne måneden.

Der har Northug-treneren delvis rett. November og desember 2010, noen måneder før suksessen i Holmenkollen hvor han endte som den soleklare VM-kongen, gikk han åtte konkurranser før Tour de Ski.

Han erstattet en verdenscuphelg ved å gå to renn i bygda Meråker i stedet. Forskjellen da til nå er at han likevel fikk reist til høyden i desember.

Les også: Northug-endringene som bryter med gammel gull-oppskrift

Har hvilt

Northug er direkte kvalifisert til VM-sprinten og VM-femmila som regjerende mester på distansene.

– Selv om ikke skulle rekke Tour de Ski, så har han nok tid til å finne VM-formen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG tidligere.

I øyeblikket hviler Northug mest mulig. Siden Lillehammer har han ligget på sofaen, har trener Stig-Rune Kveen uttalt til NRK denne uken.

Han håper at 30-åringen snart er tilbake i trening, men kroppen har ikke respondert godt nok på den harde treningen han har gjennomført.



– Det ser helt greit ut. Det er ikke noe galt, men han må ligge på sofaen fremover. Han rører kroppen veldig lite, sa Kveen til kanalen etter en legesjekk med Northug.

– Når kroppen ikke fungerer, er hvile det den trenger, konstaterer landslagssjef Hetland.