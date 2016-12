Northug-endringene som bryter med gammel gull-oppskrift

Da Petter Northug (30) forberedte seg til VM i Falun 2015 gikk han 11 konkurranser og fikk de døgnene i høyden han trengte før jul. Formsmellen denne sesongen rokker ved gulloppskriften.

– Det er jo ikke planen å droppe skirenn mot jul, men hvis vi drar det andre veien så er det en situasjon Petter har vært i flere ganger – med treningsavbrekk etter å ha «pushet» grensene maksimalt. Det er ikke en uvant situasjon, sier Northugs personlige trener, Stig Rune Kveen, til VG.

Søndag kom meldingen om at Northug droppet jaktstarten som avsluttet den tre dager lange mini-touren på Lillehammer. Northug er ikke syk, men er ikke på det formnivået han ønsker. Han kommer heller ikke til å konkurrere neste helg i Davos.

Northugs situasjon og valg om å droppe konkurransene bryter med det som for ham tidligere har vært normalen i en VM-sesong.

Northugs november- og desember måned 2012 og 2014. ** Da han gjorde sine forberedelser mot Falun i 2015 skulle Northug «gå alt» frem til Tour de Ski. 30-åringen gikk den gangen 12 konkurranser før Tour de Ski. Det er inkludert langrennsåpningen på Beitostølen. Av disse havnet han to ganger på pallen. ** Før Val di Fiemme-VM i 2013 gikk han ni konkurranser. Det kunne vært flere, men den gangen droppet han en verdenscuphelg i Canada i desember. Northug valgte i stedet å gå langløpet La Sgambeda. Formen var upåklagelig. Der vant han den 42 kilometer lange etappen. I løpet av disse ni konkurransene havnet han på pallen fem ganger.

VG har tatt en titt på det som må sies å være en del av 30-åringens høyde- og konkurranseoppskrift før de to siste verdensmesterskapene, hvor han har levert totalt seks gullmedaljer og én sølvmedalje.

** Northug har blant annet alltid gjort Davos-konkurransene i desember til en del av høyderegimet sitt. Det bekrefter Kveen at ikke skjer denne gangen. De høydedøgnene blir heller ikke erstattet.

– Vi må gjøre det som er riktig nå. Det er å komme i balanse. Han reiser ikke til høyden. Det er helt sikkert, sier Northug-treneren.

** Fellesnevneren for konkurransene i november og desember måned, før VM-suksessen i både 2013- og 2015-VM, er at han har gått mange og tøffe løp. I denne perioden før Falun-VM skulle han «gå alt». Resultatene de foregående sesongene har vært ustabile, men Northug står bokført med mange topp fem-plasseringer (se faktaboks).

Denne sesongen har det virkelig gått på tverke. De fire konkurransene (inkludert Beitostølen) han har vært med på har Northug blitt nummer 74, 51, 9 og 15.

Han droppet forrige helg i Kuusamo på grunn av formen. Når Northug avlyser neste helgs opphold i Davos kan han maksimalt gå seks konkurranser før Tour de Ski.

Det er hvis han velger å trykke til i franske La Clusaz 17.-18. desember.

– Før VM i Oslo (2011) var det det samme (som nå). Det er ikke en uvant situasjon for Petter, kontrer Stig Rune Kveen.

Der har Northug-treneren delvis rett. November og desember 2010, noen måneder før suksessen i Holmenkollen hvor han endte som den soleklare VM-kongen, gikk han åtte konkurranser før Tour de Ski.

Han erstattet en verdenscuphelg ved å gå to renn i bygda Meråker i stedet. Forskjellen da til nå er at han likevel fikk reist til høyden i desember.

Roser Northug for å ta «affære»



Torgeir Bjørn mener Northugs avlysning forteller at ski-stjernen ikke er i den formen han hadde tenkt. Overfor VG gleder NRK-eksperten seg over at Northug tar grep når det er nødvendig.

– Det er typisk de store mesterne. Når det er alvor gjør de de riktige valgene for at mesterskapsformen skal være der, sier han.

Bjørn mener det viktigste er hva Northug gjør over tid. Han mener 30-åringen har fått tilstrekkelig nok døgn i høyden gjennom sommeren og høsten. Han vil derfor ikke dramatisere at det blir en julemåned uten høydedøgn.

– Han tar signalene når det går tungt. I stedet for å bare fortsette å prøve, tar han affære, sier Bjørn – og roser Northug for det.

– Må beholde roen



Stig Rune Kveen forteller at alt handler om å hente seg inn igjen og samle overskudd. Han og «eleven» skal nå jobbe for å bli klar til Tour de Ski som starter 31. desember.

– Vi må beholde roen og sørge for at vi har hundre prosent fulladet batteri og komme tilbake når Petter er klar, sier Kveen. Han har følgende melding til de som er bekymret:

– Det er bare å se på hva Petter har gjort tidligere. Han er ikke langt unna heller, sier han.