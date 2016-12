Northug bryter mini-touren - dropper flere renn

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Petter Northug (30) har reist hjem fra Lillehammer og går ikke søndagens jaktstart. Han blir heller ikke å finne på startstreken i Davos neste helg.

Dagen etter 51. plassen på 10 kilometer fri teknikk velger Northug å reise hjem fra Lillehammer før søndagens jaktstart.

– Petter er ikke på det formnivå han ønsker og reiser til Trondheim for restitusjon og egentrening. Han er ikke syk, poengterer landslagstreneren i en pressemelding fra Norges Skiforbund søndag formiddag.

Treneren mener det kan være snakk om overtrening, mens både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg sier til VG at de tror Northug har kontroll på situasjonen.

Setter ingen dato for verdenscup-retur

Landslagstrener Tor Arne Hetland setter ingen endelig dato for når skistjernen er tilbake i verdenscup-sirkuset. Veien mot comeback i skisporet blant verdenseliten er imidlertid tredelt.

– Planen er hvile, rolig trening, finne overskudd og når ting stemmer gå skirenn. Petter vet hva som kreves for å kjempe i toppen og er tilbake i verdenscupen når han er klar for det, sier landslagstreneren.

En ting som er sikkert er at 30-åringen ikke reiser til verdenscuprennene i Davos neste helg.

Northugs trener, Stig Rune Kveen, sier til Adresseavisen at Northug har vært litt for hissig på trenings-grøten i høst. Som et resultat av dette må han nå hvile litt ekstra.

– Det er en liten overtrening det som skjedde rundt Beitostølen. Han tøyde strikken for langt, men vi føler vi har kontroll på det vi gjør. Dette gjør oss bare mer skjerpet fremover, sier Kveen til avisen.

Hjemreisen fra Lillehammer skjer etter en svak start på sesongen. VM-kongen fra Falun stod også over forrige helgs verdenscuprenn i Kuusamo.

TUNGT: Her padler Petter Northugs seg inn til en 51. plass på 10 kilometer fri teknikk på Lillehammer. Det ble nok en nedtur i det som har blitt en tøff sesongåpning. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Østberg om Northug: – Sitter nok langt inne

VG pratet med de to beste på kvinnenes mini-tour like etter at nyheten ble kjent. Flugstad Østberg sier hun ble overrasket over Northugs hjemreise.

– Ja, det er jeg. Han har vel ikke følt seg helt tipp topp da. Han kjører jo sitt eget opplegg som regel, så han har vel kontroll. Han og noen av de andre guttene har hatt garderoben sin på gangen i Lillehammerhotellet, så kanskje de har hatt litt for liten plass på rommet der, svarer Østberg.

– Hvordan oppleves det å endre planene?

– Det er kjipt, men om man får trygghet for at det er det beste for å være bra når vi virkelig skal være bra, så må man bare gjøre det. Men det sitter nok langt inne å ikke gå et worldcuprenn på hjemmebane. Han har ikke lyst til det, det kan jeg ikke tenke meg. Men det er VM som gjelder for han og, sier Østberg til VG.

Vinneren av kvinnenes mini-tour, Heidi Weng, blir ikke umiddelbart bekymret med tanke på Petter Northugs form i VM-sesongen.

– Han vet hva han driver med. Det har han vist gang på gang i mesterskap, så jeg tror ikke akkurat at det er noen grunn til bekymring, sier Heidi Weng til VG.

Marit Bjørgen var i likhet med lagvenninnene trygg på at Northug gjorde et riktig valg.

– Vanskelig for meg å uttale meg om. Nå har jeg ikke snakket med Petter heller. Men det er sikkert et smart valg, sier Bjørgen i pressesonen etter å ha blitt nummer fire på mini-touren.

