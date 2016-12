Northug besøkte Snåsamannen

Petter Northug er desperat etter å finne tilbake til formen. For få dager siden oppsøkte han «Snåsamannen» for å finne svar.

Det skriver Trønder-Avisa.

– Petter kom hit for å få en god samtale med meg. Han har hatt litt problemer i skirenn igjen, sier Joralf Gjerstad til avisen.

For det er ikke første gang han hjelper skistjernen. Som VG skrev i 2009, så tok Northug kontakt med «Snåsamannen» da han slet med sykdom under Tour de Ski det året. Tre ganger fikk han råd, under mesterskapet.

Nå vil han ha samme type hjelp.

– Petter fortalte meg at det virket som at han ble mer opplagt til årets store skirenn mens han snakket med meg.



– Så lenge han besøker meg og tror at jeg skal hjelpe han, så blir det nok mange turer på han. Nei da. Jeg tror virkelig Petter kommer til å gjøre det godt i vinter, sier Gjerstad.

Tung start

Petter Northug jr. har hatt alt annet enn god glid i sesongstarter. Først stod han over i Finland, så brøt han minitouren i Lillehammer etter 51. plass på 10km fri. Northug valgte å droppe Davos sist helg, og heller ikke i helgas verdenscuprenn i La Clusaz blir han å se til start.



Trønderen satser nå på å rekke Tour de Ski, men med kun 16 dager til det begynner, er det en kamp mot klokka for å i det hele tatt bli med.



– Det er ingen gunstig situasjon. Petter skulle gått verdenscuprenn og gjort en god jobb inn mot Tour de Ski. Vi er fortsatt ikke bekymret med tanke på det som skal skje i februar (VM). Men jeg vet at Petter har et sterkt ønske om å komme seg ut i konkurranse så fort det lar seg gjøre, sa Northugs trener Stig Rune Kveen til NRK for et par dager siden.

– Jeg føler selv jeg har kontroll, selv om det kanskje ser mer krise ut enn det føles, sa Northug da han møtte pressen etter 10 kilometeren på Lillehammer.

Med en knallhard kamp om plassene på verdenscuplaget, og nye kvoteregler som reduserer antall løpere fra hvert land til start, er det langt fra en ideell situasjon 30-åringen befinner seg i denne VM-sesongen.

Tror det vil snu

«Snåsamannen» lar seg ikke stresse, og spår at skikongen snart er tilbake i kjent stil.

- Om han ikke blir først, så blir det tredjeplass, spår Gjerstad.



Årsaken til svikten er ifølge treneren en lett overtrening. Nå jakter Northug overskudd, og behøver all hjelp han kan få.



- Petter har vært her for en god prat flere ganger de siste årene. Jeg har et veldig godt forhold til familien Northug, bekrefter Gjerstad.

tb7f4d78.jpg - ENN HJELPENDE HÅND: Joralf Gjerstad (90), også kjent som «Snåsamannen», har hjulpet mange. Petter Northug har oppsøkt ham flere ganger for å spørre om hjelp. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Petter Northugs far, John har heller ikke latt fremtidsbekymringene ta helt overhånd.



- Nå har det jo seg slik at Petter alltid har trøblet litt i sine beste mesterskapssesonger. Det å finne flyten med så mye trening i kroppen er ikke alltid like lett. I år har Petter trent godt og unngått sykdom. Jeg er sikker på at han henter seg inn igjen, sier John.



Et besøk og en samtale, kan være riktig hjelp, mener faren.



- Uansett hva folk sier, så tror jeg at det å ha kontakt med «Snåsamannen» gir deg en mental styrke som er ganske sterk. Joralf er en helt utrolig fyr, og det gir Petter mye på mange vis å snakke med han.