Løfshus til VG: – Gjorde vondt ikke å ta ut Petter

Sportssjef Vidar Løfshus syns det var vondt å vrake Petter Northug (31) til Canada. Han visste det ville bli bråk. Og det har det vært en del av denne sesongen.

Vidar Løfshus har ikke hatt en dag fri fra jobben som sportssjef for langrennsløperne, siden det ble kjent at Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisinen Ventoline den 20. juli i fjor.

Og i etterkant av astmasaken i sommer har det stormet rundt sportssjefen. For 2016/2017-sesongen skulle vise seg å bli skrekksesongen for norsk langrenn. Da Løfshus trodde det ikke kunne bli verre, viste det seg at det bare var starten.

I oktober ble det kjent at Therese Johaug hadde testet positivt på et anabolt steroid, og selv om sesongen snart er over venter det flere «kamper».

Blant annet har Northug og Emil Iversen allerede varslet at det kommer en tøff VM-evaluering av ledelsen.

– Jeg er veldig stolt over løpere og støtteapparat som har stått gjennom alt, og så var det godt med et godt VM. Vi slo tilbake mot «besserwissere» inkludert en kommentator i VG, sier Løfshus - som ikke klarer å la være å sende en liten retning Leif Welhaven som har skrevet mange kommentarer om skiforbundet det siste halve året.

Northug er en gave



Norge tok syv gull i langrenn i Lahti. Seks gull på damesiden, og et stafettgull på herresiden. I tillegg ble det flere sølv og bronse. Nå er Løfshus og de norske langrennsløperne på vei til Canada for å avslutte verdenscupsesongen. Norge kan vinne samtlige verdenscupkuler. Men det er en løper som måtte bli hjemme.

– Alle har en mening om Petter Northug. Han er en gave til langrenn, sier Løfshus til VG og fortsetter:

– Det gjorde vondt ikke å ta ut Petter. Men vi ville ha et rettferdig uttak, og Petter har ikke prestert godt. Det var viktig å gjøre uttaket basert på resultater.



Selv hadde han et møte med Northug fredag før Kollen-femmila. Der fikk 31-åringen med 13 VM-gull beskjed om at han ikke var på listen til Canada-tur.

– Det var Tor Arne (Hetland, landslagstrener) som fortalte til Petter at han ikke var i troppen. Petter ble sint og sur, men han ser fremover. Vi trenger Petter til OL neste år. En Petter i toppform betyr OL-gull, sier Løfshus.

Får sinte sms



VG snakker med Løfshus mandag formiddag. Før han setter seg på flyet til Canda og Quebec.

Etter vrakingen av Northug søndag fikk Løfshus en saftig beskjed på telefonsvareren og noen sms-er. Han setter det på kontoen for fyllerør. Sportssjef vil ikke ha hemmelig telefonnummer. Men han svarer ikke når det ringer fra telefonnumre han ikke kjenner.

Etter at Northug ikke fikk gå 30 kilometeren i Falun rett før VM ble «drapstruet» på et kort han fikk i posten.

– Når Petter ikke blir tatt ut, så blir det balluba. Det er like sikkert som vitenskap, sier Løfshus og legger til:

– Jeg får virkelig høre det. Men jeg kan ikke bry meg om det. Da hadde jeg ikke overlevd.

Sportssjefen føler av og til at alle er ute etter å ta ham og andre i skiforbundet. Han fikk så hatten passet av Northug, pressen og leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad etter at han i et flammende innlegg like før VM, la deler av skylden på pressen for at Therese Johaug ble tatt i doping. Etterpå har han beklaget.

Northug ga Løfshus så hatten passet.

– Det blir diskutert. Å ta opp en sånn ting i forkant av et mesterskap er hoderystende. Det skal ikke skje fra en leder. Men det tror jeg Vidar har skjønt selv. Det går ikke an å holde på sånn, sa Northug etter femmila i VM.

– Noen ganger er det sånn at uansett hva man sier eller gjør, så blir det galt. Alle beslutninger vi tar skal ettergås. Det letes med lys og lykte etter alt. På nett er mediene veldig opptatt av konflikter. Alle skal ha en mening i mediene, på blogger og i sosiale medier. Men det er positivt med engasjement, det skal vi være veldige glade for, sier Løfshus.



Leder på lånt tid

Niklas Dyrhaug var forbannet da han ble vraket fra VM-tremila. Han sa dette VG om landslagsledelsen etter at han fikk den beskjeden:

– Ærlighet og rettferdighet er viktig for meg. Når jeg føler meg urettferdig behandlet, så sier jeg fra om det.

Løfshus svarte da at han forsto skuffelsen til Dyrhaug. Tidligere svarte sportssjefen så godt som alltid da pressen ville ha svar på noe, sent eller tidlig. Det har skrekksesongen gjort en slutt på.

– Jeg kan ikke være så åpen lenger, det er baksiden av å være ærlig. Jeg har fått et nytt syn på det. Jeg må være litt mer tilbakeholden. Jeg må veie mine ord, det er synd.

Han kom inn i Norges Skiforbund i 2006, og har kontrakt til etter VM i Seefeld i 2019.

– En idrettsleder sitter vel alltid på lånt tid. Og min risiko som idrettsleder er sikkert ikke blitt mindre etter trykket det siste året. Men jeg har aldri følt mistillit internt. Og selv om det stormer, så er det glede i å skape resultater, sier Løfshus til VG.

Han henter styrke hos familien, hos Anja og barna på tre og seks år. Og uansett hva som skjer - så har han hatt det verre. For noen år siden hadde han kreft. Han ble frisk.

– Jeg har ligget og sett i sykehustaket og ikke visst om jeg skulle overleve. Det jeg har vært gjennom har gitt meg mye styrke. Og når jeg kommer hjem til familien, der henter jeg min styrke i livet, sier Løfshus.

Forbannet etter Johaug-anke



Og da det kanskje ikke kunne bli så mye verre, så bestemte FIS seg for å anke dopingdommen mot Johaug på 13 måneder. Dermed er den saken langt fra ferdig, likevel.

– Jeg ble skuffet, frustrert og forbannet da saken ble anket. Det Therese har gått gjennom er helt forferdelig. De som setter i gang en ny prosess sånn, tror jeg ikke vet hvordan dette funker for et menneske. Therese har allerede fått en umenneskelig har straff som vi ikke kan sette oss inn i, sier Løfshus til VG.

– Hvor ofte har du kontakt med Johaug?

– En til to ganger i måneden og av og til sms. Den prosessen hun er inne i nå har ikke jeg noe å bidra med, det er advokatmat, svarer Løfshus.

– Hva har du lært denne sesongen?



– Det er vel at Murphys lov stemmer (alt som kan gå galt, vil gå galt). Når man tror det ikke kan bli verre, så blir det faktisk verre, svarer Løfshus og legger til:

– Men jeg har også lært hvor stor kraft og indre styrke det er i denne gjengen når man blir utsatt for en katastrofe. Folk viser styrke i det indre organet i skiforbundet.

Kommende helg kan Norge vinne samtlige verdenscupkuler i Canada. Kvinner og menn sammenlagt, sprint og distanse.

– Det tror jeg aldri har skjedd før. Og Johannes (Høsflot Klæbo) kan vinne sprintcupen som førsteårssenior, det tror jeg heller ikke har skjedd før. Jeg er veldig stolt av løpere og støtteapparat. For det er klart at alle har tatt innover seg det som er skjedd, sier Løfshus.

I påsken skal han ha fri for første gang på lenge.

– Da håper jeg journlistene tar seg litt ferie og, sier Løfshus og ler.