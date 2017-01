Langrennssjef Vidar Løfshus (46) blir truet og skjelt ut på det groveste etter at stjerneløperen Petter Northug (31) ble vraket til helgens verdenscup i Falun.

Årsaken til den verbale skyllebøtten på e-poster og SMS-er er at langrennskongen vil gå sprinten og 30 km i Falun til helgen for å komme i form til Lahti-VM om 30 dager. Løfshus på sin side mener Northug ikke er i god nok form – og bør konsentrere seg om trening.

– Man skulle tro at det var selve VM-uttaket det handlet om. Når det er en sak rundt Petter Northug så engasjerer det enormt, sier Vidar Løfshus.

– Er det så ille at det dreier seg om drapstrusler?

– Det er tett opp under. Men jeg vet hva som utløses på SMS og e-post. I det langrennsinteresserte Norge er det delt syn på uttaket. Noen støtter det, mens andre synes det er helt forkastelig. Og mener vi er noen store idioter, som ikke lar Petter få gå de konkurransene han selv ønsker, svarer Vidar Løfshus.

VG har fått se en av SMS-ene Løfshus referer til.



Petter Northug (31) har klart mesterstykket åtte individuelle gull i OL og VM i løpet av åtte år. Han leder 8–5 mot resten av Norges mannlige langrennsløpere foran Lahti-VM.

Northug har vunnet gull i samtlige mesterskap han har stilt opp i – unntatt Sotsji-OL for tre år siden – og har 13 VM-gull og to OL-gull. Da er stafetter og sprintstafetter medregnet. Totalt har han utrolige 20 medaljer.

Northugs individuelle gull i OL og VM: VM 2009: 30 km og 50 km OL 2010: 50 km VM 2011: 30 km og 50 km VM 2013: 15 km VM 2015: Sprint og 50 km

Men la oss holde oss til individuelle gullmedaljer. Northug har syv fra VM og ett fra OL. I tidsrommet 2007 (Sapporo-VM) – og til og med 2015 (Falun-VM) – har øvrige norske mannlige langrennsløpere klart til sammen fem individuelle gull.

Tre av disse kom i Sapporo ved Jens Arne Svartedal (sprint), Lars Berger (15 km) og Odd-Bjørn Hjelmeset (50 km). Sprinteren Ola Vigen Hattestad (Liberec 2009/Sotsji 2014) er den eneste som har klart å vinne individuelt gull siden.

– Burde ikke en så unik løper som Northug med sine resultater fått spesialbehandling?

– Vi har vært evig takknemlig for de gangene Petter har reddet oss de ti siste årene i forhold til mesterskap. Men tidene har forandret seg – også for Petter. Han er ikke i samme form som foran tidligere mesterskap. Og det er mange andre løpere som viser at de har potensial til å ta gull, sølv og bronse for Norge. Da må vi bruke uttagningsrennene på dem, og la dem få kvalifisere seg, sier Vidar Løfshus.

På spørsmål fra VG om det hadde vært lettere å ta med Northug hvis han var permanent landslagsløper svarer Løfshus benektende: – Det er kun sportslige grunner som ligger bak. Det er sprinten som er viktigst for ham. Og der har vi færrest plasser å tilby. Løpere som skal forsøke å kvalifisere seg til VM blir prioritert. Petter er forhåndskvalifisert. Jeg tror han klarer å lage seg en god plan likevel, sier Løfshus.

Det kunne kanskje vært enda flere gullmedaljer til Northug. Torino-OL (2006) gikk nemlig uten «mesterskapsfenomenet» fra Mosvik i Nord-Trøndelag. Etter at en 20 år gammel Northug hadde knust hele OL-laget i NM fikk han beskjed av landslagsledelsen at juniorkonkurranser var en mer passende arena for ham – inntil videre – en avgjørelse trønderen aldri helt har kommet over.

Nå føler Northug igjen at han blir behandlet som en «junior». Stig Rune Kveen – som er treneren på privatlaget til langrennsstjernen – er oppgitt over at Northug ikke har fått klarsignal til kommende helgs verdenscup i Falun.

– Petter føler seg motarbeidet når han ikke får konkurrert, sier Stig Rune Kveen.

30 dager før Lahti-VM innledes med sprint hadde Northug lagt en detaljert plan for å treffe toppformen ifølge Kveen. Sprint i Falun og 30 km med skibytte var konkurranser han hadde signalisert tidlig overfor landslagsledelsen at han måtte gå. Kveen hevder landslagsledelsen også uttrykte at det var «rigget plass» på laget til Falun da Northug var på høydetrening i Sveits etter nyttår.

Da Northug ble vraket til verdenscupen i Falun, ble han forbannet. Det bekrefter Kveen. Langrennssjef Vidar Løfshus bekrefter at samtalen med Northug ikke akkurat var noen «koseprat».

