Langrennsledelsen: Northug & co. må vise større ydmykhet overfor konkurreneter

Petter Northug (30) og resten av Norges langrennsstjerner blir oppfordret til å vise ydmykhet i møte med sine utenlandske konkurrenter foran sesongstarten i Finland om fem uker.

– Vi skal ikke stå med lua i hånda. Men i visse situasjoner bør vi tenke oss om og heller ta ett skritt tilbake i stedet for to skritt frem, sier Ulf Morten Aune til VG.

Lørdag kveld var landslagskoordinatoren for langrenn i Norges Skiforbund på vei hjem til Norge fra landslagssamlingen i Val Senales. Ulf Morten Aune bekrefter at løpere, trenere, ledere og øvrig støtteapparat under høydeoppholdet i Italia er «bevisstgjort» viktigheten av å opptre ydmykt i møte med konkurrentene.

Spesielt nå, i kjølvannet av astmasaken knyttet til Martin Johnsrud Sundby og dopingsaken til Therese Johaug.

– Ikke King Kong



– Det er en påminnelse til løpere og trenere; alle som er ute på tur. Vi må vise de andre respekt og ha forståelse for at vi blir fulgt ekstra nøye med når det gjelder hva vi gjør, og hva vi ikke gjør, sier Ulf Morten Aune.

Den tidligere sprinttreneren forteller at det ikke har vært arrangert spesielle møter angående «ydmykhet» i Val Senales. Men det er blitt snakket om, og han gir uttrykk for at det er skjedd i større grad og mer inngående enn foran tidligere sesonger.

– Det er riktig å si at det har vært en bevisstgjøring rundt dette i Val Senales?

– Ja, det er det, svarer Ulf Morten Aune.

Han understreker at «en ting er hva vi mener», viktigere er andres oppfatning av hvordan norsk langrenn nå oppfattes og vil bli oppfattet av utenlandske konkurrenter og presse.

– Vi har vært størst og hatt gode resultater. Det er blitt lagt merke til. Vi har ikke løpt rundt som om vi var King Kong de siste årene. Men vi må være ekstra påpasselig nå. Ingen er uenig i det, sier Ulf Morten Aune.

– Syretest i Kuusamo



Torbjørn Skogstad, langrennskomiteens leder, uttalte under Skiforbundets såkalte høstmøte i Oslo fredag kveld - i plenum med krets og komiteledere som tilhørere - at «ydmykhet er ordet som gjelder nå.»

Skogstad fikk spørsmål om hvordan norsk langrenn skulle møte omverdenen, spesielt i forbindelse med verdenscupåpningen i Kuusamo 26. og 27. november.

– Vi står med lua i hånda nå. Så enkelt er det, svarte Torbjørn Skogstad.

Til VG lørdag sier langrennskomiteens leder at uttalt skepsis internasjonalt til norsk langrenn «dessverre er en trist konsekvens av det vi er oppe i.»

– Jeg tenker at ydmykhet er en ryggrefleks og forskjellig fra person til person. Men dette er et tema som mange er opptatt av. Vi må være forberedt på skepsis. Syretesten får vi når vi kommer til Kuusamo, sier Torbjørn Skogstad.

Forstøverapparat i dagslys?



– Smøretraileren er ikke akkurat et symbol på ydmykhet. Har det vært oppe til diskusjon om den bør parkeres?

– Nei, vi har ikke diskutert det. Når det gjelder den er det mer et spørsmål om helsen til smørerne. Den er et gode for dem som jobber inne i den. Det blir feil i parkere smøretraileren, svarer Torbjørn Skogstad.

– Kan løperne bli bedt om å ta forstøverapparatene ut av bussen og bruke dem i all offentlighet, i stedet for å gjøre det i andre etasje i traileren som Aftenposten fortalte om for et par dager siden?

– Langrennskomiteen har ikke inngående kunnskap på dette området. Vi avventer granskingsutvalgets rapport. Kommer det klare signaler om noe slikt, må vi vurdere å gjøre det, svarer langrennskomiteens formann.

Rapporten fra utvalget som er satt til å granske astmasaken, og nå Therese Johaugs dopingsak, skal i henhold til mandatet være ferdig i januar. Men ifølge Torbjørn Skogstad kan det ta lengre tid.

– Vi prioriterer grundighet fremfor fart, sier han med tanke på tidspunkt for innlevering.