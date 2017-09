Landslagstrenerens krav til Northug for å komme til OL

LIVIGNO (VG) Petter Northug (31) må vinne under den nasjonale åpningen på Beitostølen for å få gå verdenscupåpningen i Kuusamo.

Landslagsløperne er på høydesamling i Livigno i Italia. Det er OL-sesong, og kravene for å få en plass på startstreken i Sør-Korea neste år er selvfølgelig knallharde. Og en ting er sikkert: Det kommer til å være vanskelig ikke å være landslagsløper og få OL-tur.

– Det er derfor vi tar ut et landslag på våren. Vi tar ut dem vi har aller mest troen på. Det er stammen i laget for vinteren etterpå. Men det er flere som trener godt og gjerne vil være med på festen, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Herreløperne møtte pressen onsdag. Det var strålende høstsol i Livigno. Northug gikk ut av landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013 for å satse på egenhånd. Det gjør han fortsatt. Og på veien til å få gå verdenscup stiller Hetland tøffe krav.

– Må Northug, og andre utenfor landslaget, på pallen på Beitostølen for å dytte noen av landslagsløperne ut av verdenscupstarten?

– Ja, de må på pallen flere ganger, pluss å vinne, svarer Hetland.



Flere får sjansen i Lillehammer



Det er 14 løpere på landslaget som kjemper om ti plasser til verdenscupåpningen. Northug blir en del av landslaget etter Beitostølen, da er laget 15 mann.



LANDSLAGSTRENER: Tor Arne Hetland i Livigno. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Vi har sagt at vi skal prioritere løperne fra elitelagene. Vi prøver å ha rom for dem som overgår seg selv på Beitostølen og dokumenterer god form, og da får de gå i Kuusamo, sier Hetland.

Om man ikke er med i verdenscupstarten i Kuusamo kommer det en ny sjanse til å vise seg frem under verdenscupen i Lillehammer. På grunn av nasjonal kvote får 15 nordmenn gå der.

– I Davos risikerer vi å ha en kvote på seks løpere. Fordelen i Norge er at vi har mange gode, så man må være på tærne, sier Hetland.

Petter vil alltid engasjere



Det ble mye oppmerksomhet rundt Northug da han ikke fikk gå verdenscupavslutningen i Canada sist selv om han under VM viste stigende form. Northug var rasende.

– Petter vil bestandig engasjere det norske folk. Det som er sikkert er at Petter drar ikke på skirenn for å bli nummer 28. Han drar for å vinne når han er i form til det, sier Hetland.

Landslagstreneren er forberedt på at noen vil bli skuffet i vinter.

– Noen vil bli skuffet fordi de ikke får gå verdenscup, noen for ikke å komme til OL og noen for ikke å være en av de fire som får gå distansene i OL, sier Hetland.

I tillegg til å kvalifisere seg for verdenscup har skiforbundet satt som krav med verdenscupenseier for å være kvalifisert til mesterskapsplass, og med pallplass så har man meldt seg godt inn i diskusjonen. Men forrige sesong viste at Pål Golberg med verdenscupseier ikke fikk VM-billett.

Northug vraket som ankermann



Fra VM i 2007 til VM i Falun i 2015 var Northug Norges soleklare ankermann på stafetten, han gikk Norge inn til fem gull - av fem mulige.

Men i Lahti tidligere i år overtok Finn Hågen Krogh jobben. Han senket Russland, Norge vant. Og med den innsatsen er Northug ute som førstevalg til ankerjobben.

– Pr. i dag er det Finn som går sisteetappen i OL. Med det han gjorde i VM og det han har vist på fellesstarter og enkeltstarter, så skal det noe til å danke han ut. Og hvis det er noen som danker ham ut, så er det i alle fall en veldig sterk mann, sier Hetland til VG.



Krogh er klar



Finn Hågen Krogh hadde bursdag onsdag, og ble feiret med kake av Emil Iversen. 27-åringen er ikke i tvil om at han vil være ankermann på stafetten i Sør-Korea.

Her forteller Finn Hågen Krogh om den kommende OL-stafetten og sisteetappen:



– Det er kanskje ingen distanse i verden som passer meg bedre enn 10 kilometer skøyting, så der føler jeg meg veldig trygg. Den passer meg bra og jeg har lyst til å gå, det er en god kombinasjon for suksess, sier Krogh til VG.

Han sier dette om å overta arven etter Northug som ankermann:

– Jeg har sett mange øyeblikk med Petter. I VM-sammenheng var det en bra rekke med gull. Jeg hadde ikke lyst til å være den som ødela den, og det gikk bra.

– Hvem er best av deg og Northug i en spurt nå?

– Det tror jeg er ganske likt. Den som kommer først inn på oppløpet tror jeg tar det, svarer Krogh.

Iversen: – Petter har en lang vei å gå



Emil Iversen tror Northug skal få slite hardt for å ta tilbake ankerjobben.



BURSDAG: Emil Iversen (t.v.) sørget for at Finn Hågen Krogh fikk kake og bursdagssang på 27-årsdagen i Livigno onsdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Finn har gått noen ankeretapper nå, og vist at han er bunnsolid. Det er ingen tvil om at Petter har en lang vei å gå for å ta tilbake den plassen. Den ankeretappen er nok ganske besatt nå, sier Iversen.

Niklas Dyrhaug har vært med å ta to VM-gull på stafett.

– Finn gjorde en helt rå etappe i Lahti, ingen tvil om det. Men hvem som får gå i OL har ikke jeg noe med, det får Tor Arne og Vidar (Løfshus) bestemme. Men det er et luksusproblem å ha to så gode avsluttere som Finn og Petter er. Det er de to beste i verden når det drar seg til, sier Dyrhaug til VG.