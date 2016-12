Landslagstreneren: – Northug bør bli Norges beste i VM

LILLEHAMMER (VG) Petter Northug (30) forklarer den tunge starten på sesongen med at han er stinn av trening.

Men landslagstrener Tor Arne Hetland stoler helt og fullt på at Northug har stålkontroll på VM-formen. Derfor bryr han seg lite om at 30-åringen var nærmere halvannet minutt bak vinner Calle Halfvarsson på 10 kilometeren lørdag.

– Vi har en dialog på VM-planen. Jeg er ikke bekymret, så lenge Petter sier at han har kontroll. Han er en av de mest erfarne løperne, så jeg stoler på det, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til VG, og legger til:

– Petter har en plan om hvordan han skal løse dette.

– Tror du Northug blir Norges beste herreløper i VM?

LANDSLAGSTRENER: Tor Arne Hetland. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Han er forhåndsuttatt til både femmila og sprinten. Når han får gå to distanser så bør han bli beste nordmann, svarer Hetland.

Det er ingen tvil om at Northug har ambisjon om å gå flere distanser enn det. Han tok fire gull i forrige VM.

Iversen: – Han er kynisk



Romkamerat og kompis Emil Iversen har hatt en mye bedre start på sesongen. Han er sikker på at Northug kommer i form.

– Han har vært treningsstinn tidligere. Han er kynisk, og det kommer noen skirenn senere i vinter som jeg tror han tenker mer på enn enkelte andre, og der er han ganske rå. Jeg tror ikke vi skal kalle det en krise ennå, sier Iversen.

Northug selv understreker at han trenger overskudd, for kroppen er stinn av mye og hard trening. Han innrømmer at det kan se ut som krise.

– Får jeg overskuddet tilbake, så vet jeg at jeg kan gå fort. Kroppen er der den skal være, det er rett og slett overskuddet. Det skal jeg klare og få på plass, sier Northug.

Han skulle ifølge treningsdagbøkene hatt en god høydeeffekt nå.

– Det har vært mye trening etter at jeg kom ned fra høyden. Kroppen kan variere veldig når man kommer ned fra høyden og begynner å konkurrere. Det er langt fra noen krise, sier Northug.

Har kanskje trent for hardt



Dagbladet spurte etter 51. plassen om han har trent for hardt.

– Ja, det kan se ut som jeg har trent mye hardt og intensivt etter høyden, og da kan det ta lengre tid før man får høydeeffekten, svarte Northug.

Han trodde han skulle kjempe i toppen i Lillehammer, så han innrømmer at helgen har vært skuffende.

– Man kan sammenligne følelsen med 2011-sesongen. Da var alt jeg gjorde før jul elendig. Det er litt samme følelsen, og det er litt samme oppkjøringen fra mai til sesongstart. Det er likhetstrekk der, sier Northug til Adresseavisen.

Den sesongen endte som kjent med tre VM-gull i Holmenkollen.

Til dem som måtte være bekymret for Northug, så har han denne beskjeden:

– De kjenner ikke kroppen min.

Sundby: Northug har stålkontroll



Martin Johnsrud Sundby venter også på den rå følelsen. Han tror VM-kongen fra Falun har full kontroll.

– Jeg tipper han har lagt inn Lahti-modusen sitt. Det er en ting som gjelder for Petter, han tenker kun på VM som kommer i februar/mars, sier Sundby og legger til:

– Hvis Petter skulle flydd rundt som Calle her i dag, så tror jeg han hadde kalt det en real bom på opplegget sitt. Så jeg tror han har stålkontroll.

Minitouren avsluttes med 15 kilometer jaktstart i klassisk stil søndag. Northugs plan er å gå verdenscuprennene i Davos, men stå over La Clusaz siste helgen før jul. Men det kan bli endring i den planen om det ikke kommer snø i La Clusaz, og det blir to verdenscuphelger i Davos.

Differanser før siste tour-etappe (jaktstart), ti beste:

1. Calle Halfvarsson 26:03.3

2. Sergej Ustjugov +28,1 sekunder

3. Marcus Hellner +37,9

4. Finn Hågen Krogh +42,9

5. Emil Iversen +44,9

6. Johannes Høsflot Klæbo +47,2

7. Martin Johnsrud Sundby +49,8

8. Alex Harvey +51,4

9. Pål Golberg +57,0

10. Simen Hegstad Krüger +57,4