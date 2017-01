Landslagstreneren legger press på Northug i Falun

FALUN (VG) Når Petter Northug (31) søndag returnerer til verdenscupen, ønsker han en god gjennomkjøring. Landslagstrener Tor-Arne Hetland (43) vil på sin side se skistjernen gjøre et topp ti-løp.

– Vi tar ikke ut noen for at de skal få gjennomkjøring og gå treningsrenn i verdenscupen. De guttene vi har på start er alle kapable til å være topp ti og kjempe om pallen. Jeg blir nok litt overrasket om Petter havner på pallen, men jeg forventer at han er med å sette farge på løpet og kan kjempe om topp ti, sier Hetland til VG.

Har snakket ut



LANDSLAGSTRENER: Tor-Arne Hetland, her fra årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Landslagstreneren møter VG på landslagshotellet som ligger rett ved Lugnet skistadion i Falun, stedet hvor Northug herjet med konkurrentene og sikret fire VM-gull for snaut to år siden.

Hetland har fått merke Northugs enorme standing i Langrenns-Norge den siste uken. For helt siden landslagsledelsen i utgangspunktet vraket Northug til konkurransene denne helgen har den stort sett har fått pepper fra alle eksperter. Etter å ha mottatt et forfall fikk Mosvik-ekspressen likevel gå tremila søndag.

Både Hetland og Northugs personlige trener, Stig Rune Kveen, sier til VG at de nå ikke har noe usnakket før skistjernen ankommer svensk jord fredag kveld.

Vil «banke kroppen»



Men Kveen vil ikke være helt med på ambisjonsnivået til Hetland. Vi må nemlig helt tilbake til begynnelsen av desember for å finne sist Northug konkurrerte mot de beste langrennsløperne. Han har kun trent og gått to renn (Uglarennet og Norgescup) forrige helg siden den tid.

Tremila søndag er fortsatt som en gjennomkjøring å regne for Northug og Kveen tror ikke han forventer noen topplassering.

– Dette har han vært tydelig på tidligere. Jeg tror ikke forventningene hans er skyhøye. Han vil ha en god gjennomkjøring og få banket kroppen skikkelig.

– Så dere har ikke noe resultatmål?

– Nei, resultatmålene kommer om en måneds tid i VM. Da får vi ta dette resultatet som det kommer. Jeg tror vi skal skru ned forventningene, men det er et ledd på veien til VM dette, sier Kveen.

Får klare svar søndag



PERSONLIG TRENER: For Petter Northug, Stig Rune Kveen, her fra forrige helgs renn på Sjusjøen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Bare én måned før VM er det fortsatt helt i det blå hva Northug skal gå i Lahti ettersom formen har vært svak. Vanligvis ville han vært selvskreven på de aller fleste distanser. Northugs plan er å kjempe om plass på tremilslaget i Lahti. Derfor går han samme distanse i Falun nå, og etter planen også under NM på Lygna om en uke.

På norgesmesterskapets siste dag kommer VM-uttaket.

Så hvordan har landslagsledelsen avklart forventningene til Northug med tanke på VM, for å unngå nytt bråk?

– Det hadde vært «himla» enkelt om man hadde sett Petter i god gammelt slag. Hvis han hadde vunnet her og de fire distansene i NM så hadde det vært kjempeenkelt. Men «lugger» det i flere renn så er det litt mer vanskelig. Vi skal ha klare svar til ham etter tremila på søndag, sier Hetland, med tanke på samme distanse i VM.

– Hvis det går dårlig, hva sier du til ham?

– Jeg tror Petter skjønner kjempegodt selv hva han bør prioritere i NM hvis han synes det er tungt å være med her, sier Hetland.

Stig Rune Kveen har forståelse for det.

– Vi har såpass innsikt selv at vi skjønner at Petter må vise at han er på vei, sier han.