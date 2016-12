Klæbo har ingen konkret plan om hvordan han skal ta Northug

LILLEHAMMER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) venter på duellen mot Petter Northug (30), men han har ikke lagt en plan for hvordan han skal senke spurtkongen.

– Jeg har ikke planlagt noe som helst. I mitt tilfelle handler det først og fremst om å henge med til spurten. Om det er 15 kilometer som skal gås først, så må jeg henge med dit og. Jeg får bare jobbe med utholdenheten og kapasiteten, så får vi se til slutt, sier Klæbo til VG.

– Hvordan kontrollerer du nervene?

– Når man står på startstreken, så mister man hodet litt og da spiller det ingen rolle om det er lokalt skirenn i Trøndelag eller verdenscup. Man mister hodet helt, sier Klæbo.

20-åringen fra Trøndelag ble etter seieren på sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen raskt spådd å bli den «Nye Northug», der fikk han vist at han har et solid rykk.

Northug ser også frem til å møte Klæbo til duell.

– Det kan fort skje i helgen, det. Så får vi se. Det blir spennende. Jeg fikk spurtet litt mot ham på slutten av sesongen i fjor, men jeg tror han bare lekte med meg for å gi meg selvtillit. Han er sikkert klar for å gi meg juling nå, sa Northug på pressetreffet i kjent avslappet stil.

Blir kjent med Northug



Han forteller at Petter Northug er et forbilde. Og han husker en Northug-episode spesielt godt.

– Jeg husker godt fallet hans i Sapporo, sier Klæbo til Adresseavisen.

Northug satte som kjent staven mellom skiene og gikk på trynet i snøen, og felte seg selv fra muligheten til å spurte om VM-gullet på 30 kilometer med skibytte i 2007.

Han regner med å bli litt bedre kjent med Northug nå som de bor på samme hotell og spiser frokost på samme sted. For Northug var ikke i konkurranseform og sto over verdenscupåpningen i Finland.

Klæbo skulle egentlig ikke vært i Kuusamo. Men brukte muligheten ekstremt godt da det kom et forfall. Han gikk inn til 3. plass på sprinten i verdenscupdebuten.

POPULÆR: Mange journalister hadde spørsmål til vinterens stjerneskudd, Johannes Høsflot Klæbo, i Lillehammer torsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– De sjansene man får må man bare ta. Og bruke dem godt. Kjedelig for (Eirik) Brandsdal at han ble syk, men jeg fikk en mulighet, og den føler jeg at jeg utnyttet godt, sier Klæbo til VG.

Niklas Dyrhaug har visst en stund at Klæbo kom til å bli god. Han gleder seg litt ekstra over at det kommer nok en trønder til langrennstoppen.

– Han er det største talentet siden Petter Northug, sier Dyrhaug til VG.

Ikke Tour de Ski



– Hvordan var natten etter pallplassen i debuten?

– Jeg sov godt jeg. Jeg var trøtt og sliten, så det var en god natts søvn, svarer Klæbo.

Kometen kommer ikke til å gå Tour de Ski.

– Det er ganske sikkert at jeg ikke skal gå der, sier Klæbo.

Når Klæbo går sprinten i morgen er morfar Kåre Høsflot på plass i Lillehammer. Morfaren har fulgt barnebarnet på skirenn og treningsøkter i alle år.

– Morfar kommer i morgen, og mamma og broderen. Pappa var i Finland. Jeg hører både mamma og pappa i skiløypa når jeg går. Men de tar ikke av, sier Klæbo til VG.

Fredag er det altså sprint, mens det er 10 kilometer friteknikk lørdag og 15 kilometer klassisk søndag.