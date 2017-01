Jevne kritisk til Northug-vraking: – Verden er brutal

Erling Jevne (50) er kritisk til skiforbundets vraking av Petter Northug (31) til helgens verdenscuprenn i Falun.

– Verden er brutal når ikke en som Petter Northug får være med. Nå er det bare dette rennet, og så er det NM. Jeg ville tatt med Petter, sier Erling Jevne til VG.

KRITISK: Erling Jevne. Foto: Kristoffersen Øverli Andersen , VG

– Bare én Petter Northug

Gullvinneren fra OL-stafetten i 1998 mener at 31-åringen har vist nok i mesterskap til å forsvare en plass under helgens renn.

– Det er bare én Petter Northug, og da må han få gå når han vil det selv. Han har ikke prestert så gode resultater i vinter, men han må få bestemme det selv. Med tanke på hvor mye Petter har gjort for Norge opp gjennom årene, mener jeg at han skulle vært med, sier han.

– Hva tror du dette har å si for Northugs allerede turbulente forhold med forbundet?

– Dette var ikke et diplomatisk trekk fra dem. Jeg synes det er merkelig. Dersom dette er et «takk for sist»-opplegg, så synes jeg det er utrolig. De må heller være voksne folk, sier han.

– Kommer til å være motivert nå

Den tidligere verdensmesteren Sture Sivertsen er ikke like kritisk som sin gamle lagkamerat Jevne.

– Petter har ikke overbeist så langt, så han er ikke direktekvalifisert, sånn jeg ser det. Men alle vet jo hva Petter er god nok for, sier han.

– Han kommer til å være motivert nå, og det er jeg ikke i tvil om. Forholdet deres kommer sikkert ikke til å bli noe bedre nå. Men jeg tror han kan komme tilbake og kjempe om et gull. Så får de heller se hva de gjør dersom han er i form når VM begynner, sier Sivertsen.

Oddvar Brå, som vant to gull under VM i Oslo i 1982, har ikke fått med seg Northug-vrakingen da VG ringer ham.

– Den diskusjonen der vil jeg ikke legge meg bort i, sier Brå.