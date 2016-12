Iversen til VG: – Jeg har en helt ekstrem treningsintelligens

OSLO/LILLEHAMMER (VG) Emil Iversen (25) trener 400 timer mindre enn Martin Johnsrud Sundby (32) i året. 25-åringen mener mange skiløpere er dumme og trener altfor mye.

VG tar opp temaet treningsmengder med Emil Iversen, etter at han ble nummer to på sprinten i Lillehammer, bare slått av Calle Halvfarsson. For under høydesamlingen i Val Senales fortalte han at han tok seg noen ekstra hviledager, mens lagkameratene trente.

– Jeg trener 20-30 timer mindre enn resten - i måneden, sier Iversen til VG etter 2. plassen og legger til:

– For min del handler det ikke om å trene mest, for min del handler det om å gå fort på ski.

Iversen fikk sitt store gjennombrudd i fjor, med tre seirer i verdenscupen. Han har som mål å trene 800 timer, men innrømmer at det blir litt mindre. Til sammenligning trener Martin Johnsrud Sundby rundt 1200 timer i året.

– Jeg har en helt ekstrem treningsintelligens, så det er den jeg berger meg på. Jeg tror det er en del skiløpere som er rett og slett dumme, sier Iversen.

Gir f... i Sundby



Han tror mange ikke tør annet enn å trene mye, for noen blir det altfor mye trening. Men det er ikke Sundby han sikter til når han snakker om «dumme» løpere. Han skulle gjerne trent som Sundby selv, og vært en maskin på høsten. Men 25-åringen forteller videre at treningen til Sundby ikke hadde fungert for ham.

– Jeg trener det som funker for meg selv. Jeg gir f i hvor mye Martin trener, sier Iversen.

– Det er mange som ikke tør å trene så lite som deg. Hva tenker du om det?



– Jeg snakket med Pølsa (Øystein Pettersen) etter Kuusamo. Han spurte hvor mye jeg trener nå. Han sa at det er mye vanskeligere å trene lite enn mye. Og det er jeg enig i. Det er de dagene jeg ikke trener som er vanskelige for meg og, svarer Iversen.



– For det er frykten for at de skal bli bedre enn deg, siden de trener?



– Det er det man tenker. Det tenker jeg og, svarer Iversen.

Han har, som nevnt, mål om å trene rundt 800 timer i året, og har ingen ambisjon om å øke den dosen.

Northug ut i semifinalen

SEMIFINALE: Petter Northug takket for seg etter semifinalen. Men han har et gpodt utgangspunkt for resten av minitouren i Lillehammer. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Petter Northug røk ut i semifinalen. Det syns han var helt greit.

– Det er brutalt å starte med sprint, men artig å være tilbake. «Mini-tour»-messig er jeg fornøyd med å komme til semifinalen og jeg har fått blåst ut litt før i morgen, sier Petter Northug til NRK. Han understreker at han nå ser lyst på fortsettelsen før 10 kilometeren lørdag og jaktstarten søndag.

Iversen nær Halfvarsson



Pål Golberg var uheldig i finalen og brakk staven på vei ut fra start. Dermed var det Iversen mot resten for Norge.

Nordtrønderen gjorde et helhjertet forsøk. Iversen fulgte verdenscupleder Calle Halfvarsson hele veien til målstreken, men måtte gi tapt med noen tideler.

Sundby og Klæbo ut tidlig



Teodor Peterson tok tredjeplassen. Finske Iivo Niskanen ble nummer fire. Pål Golberg tok det rolig etter stavknekken og ble da naturligvis nummer seks i finalen.

Flere norske ramlet av underveis før finalen. I kvartfinalen røk Sondre Turvoll Fossli, Martin Løwstrøm Nyenget og Martin Johnsrud Sundby ut etter rene spurtdueller. Finn Hågen Krogh ble deplassert på grunn av skøytetakene han tok rett før oppløpet.

Northug, Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo ble også utslått i semifinalen.

PS! Bonussekundene fordeler seg slik: Vinneren får 30 sekunder, nummer to får 27 sekunder, nummer tre får 24 sekunder. Slik går det nedover avhengig av hvilken plassering hver enkelt får. De siste som får bonussekunder er 26.-30. plass, de får to sekunder hver.