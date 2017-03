Landslagstrener Tor-Arne Hetland avviser Petter Northugs beskyldninger om at landslagssjef Vidar Løfshus vraket 31-åringen til Tour of Canada fordi han er imot ham.

– Det var aldri et tema da vi tok ut laget. Vi har ingenting imot Petter – hverken Vidar, jeg eller de andre trenerne. Vi prøver å behandle alle våre løpere rettferdig, forteller Hetland til VG.

43-åringen er landslagstrener for Norges beste herreløpere. Nå står Hetland opp for sin kritiserte sjef, Vidar Løfshus. Northug har blant annet hevdet at han ble vraket til Tour of Canada fordi Løfshus ikke liker ham. Det avviser Hetland, som var sentral da avgjørelsen ble tatt.

– Vi tok ut laget etter sesongens resultater og det vi har skrevet i sesonginformasjonen fra Skiforbundet. Med så mange gode resultater til de utøverne vi har med å gjøre i norsk langrenn, er vi nødt til å skuffe noen hele tiden. Denne gangen gikk streken foran Petter.

Les også: Langrennssjefen overrasket over Northug-angrep: – Det er veldig synd

Varsler møte med Northug

Begrunnelsen til Hetland står i kontrast til beskyldningene Northug kom med gjennom Dagbladet torsdag kveld.

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus imot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, hevdet Northug da.

I et intervju med NRK vist fredag kveld hevder Northug at han snakket med Løfshus og at partene skal være enige om å være uenige. Skiforbundet på sin side sier at det kun dreier seg om at en kort SMS-utveksling, og at det ellers ikke er noe nytt i saken.

Langrennssjef Torbjørn Skogstad har tidligere bedt Hetland, Løfshus og Northug om å snakke ut om problemene. Hetland mener imidlertid det ikke foreligger noen konflikt.

– Jeg anser det ikke som noen konflikt. Jeg ser på dette som noe som har kommet fra Petter i en setting med medier. Når vi har evalueringer eller treffes i Trondheim, får vi går en runde med Petter og høre hva han mener. Det er den direkte tilbakemeldingen, ansikt til ansikt, som er interessant.

Les også: Aukland om konflikten: – Svært problematisk

– Eksemplarisk på landslaget



Kilder VG har snakket med sier Northug oppleves annerledes internt enn slik han kan fremstå i media. Det vil ikke Hetland kommentere, men han forteller gjerne hvordan det er å ha Northug med på landslagssamlinger.

– Petter oppfører seg eksemplarisk i landslagssammenheng, men det er et par uttalelser som kommer på trykk som kanskje ikke er ment som de kommer fram. Derfor er det kjempeviktig at man tar det man mener ansikt til ansikt med den det gjelder. Enkelte ting er morsomt og bra, Petter er til tider et forbilde, men så er det et par uttalelser som det tar tid å rydde opp i. Dette er uttalelser som vi vil ta noen runder på, sier Hetland.

– Men Northug har kommet med kritikk mot Løfshus flere ganger. Har han gått over streken nå?



– Petter vet hvor grensene går og hvilke forpliktelser han har opp imot Skiforbundet. Vi har ytringsfrihet i Norge. Folk må få mene det de vil, men ansettelser og sånne ting er det ikke Petter eller andre løpere som bestemmer.

Les også: Ukjent Løfshus-avtale gjør ham til landslagssjef i to år til

Vil ha Northug på landslaget

Langrennssjef Skogstad opplyste til VG fredag formiddag at han ble overrasket over Northugs siste Løfshus-angrep. Han hadde tidligere fått beskjed om at de to hadde skværet opp etter VM i Lahti.

Hetland bekrefter også at Løfshus og Northug hadde snakket ut om Tour of Canada-vrakingen og slakten av Johaug-uttalelsene, før sistnevnte igjen rettet tungt verbalt skyts mot landslagssjefen.

– Vidar og Petter hadde en prat i Holmenkollen om uttaket til Tour of Canada og den uttalelsen Petter hadde under VM. Jeg var ikke med i møtet, men de var enige der i hvert fall, forteller Hetland.



Tiden som kommer vil 43-åringen bruke til å se på mulighetene for å få Northug tilbake som en permanent del av landslaget foran den kommende OL-sesongen. For Hetland er klar på at han og Løfshus ikke har noe imot Northug.

– Det er det vi skal finne ut av nå, om det er ting vi skal endre på som gjør det attraktivt for Petter å faktisk være på landslaget. Jeg har ikke lyst til å kommentere hvem som kommer med, men Petter ligger godt an med tanke på et uttak til neste sesong. Samtidig er det den diskusjonen som har vært tidligere: Enten er du 100 prosent på laget og forholder deg til de sponsorene Skiforbundet har eller så er du ikke på laget.

Les også: Northug om Løfshus: – Har tråkket opp sin egen grav