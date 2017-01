Her er Northugs VM-kriseplan

Petter Northug (31) har 31 dager på seg til å finne VM-formen. Nok av tid hevder trener Stig Rune Kveen. Og presenterer kriseplanen for langrennssportens største stjerne.

– Det er én måned igjen. Vi jobber alt vi kan for at Petter skal være mentalt og fysisk i slag til mesterskapet, sier Stig Rune Kveen.

23. februar åpner VM med sprint. Northug er tittelforsvarer.

VM-øvelsene i Lahti, langrenn Kvinner: 23.02: Sprint, fristil 25.02: 15 km, skibytte 26.02: Teamsprint, klassisk 28.02: 10 km, klassisk 02.03: Stafett, 4 x 5 km 04.02: 30 km, fristil Menn: 23.02: Sprint, fristil 25.02: 30 km, skibytte 26.02: Teamsprint, klassisk 01.03: 15 km, klassisk 03.03: 4 x 10 km stafett 05.03: 50 km, fristil

Men ting går åpenbart ikke etter planen for Team Northug. Lørdag endte han på 26. plass i Norgescupen på Sjusjøen. Søndag ble han spurtslått av kometen Johannes Høsflot Klæbo (20) i Uglarennet hjemme i Trondheim.

Og som om ikke det var nok; tidligere i dag vraket landslagsledelsen ham fra helgens verdenscup i Falun med sprint og 30 km skibytte på øvelsesprogrammet.

Langrennssjef Vidar Løfshus bekrefter at Northug ble forbannet da han fikk beskjed om vrakingen til Falun-konkurransene. At Northug er førstereserve på 30 kilometeren. Men at han ikke reiser til den svenske skimetropolen uten å være sikret startnummer.

Trener Kveen sier Northug helt bevisst var «feig» i lørdagens renn på Sjusjøen fordi han kom rett fra høyden. At resultatet ble omtrent som «planlagt». Han tror Falun-vrakingen vil ha ekstra motiverende effekt på Northug med tanke på Lahti-VM.

– Petter føler seg motarbeidet når han ikke får konkurrert, sier Stig Rune Kveen.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Kveen benekter at Northug rasker sammen til et eget renn til helgen i hjemlige trakter for å matche seg. Men han medgir at planen er klar for hvordan gullgrossisten fra Mosvik – med 13 VM-titler på åtte år – skal komme i toppslag til mesterskapet i Lahti.

Northug er forhåndsuttatt på sprint og 50 kilometer i Lahti fordi han stiller med et såkalt «wildcard» som tittelforsvarer på disse distansene.

• Northug skal trene på trøndersk snø i tiden som kommer. I Trondheim først og fremst. Og sammen med brødrene Tomas og Even som han omgir seg mye med i treningshverdagen.

• Under NM på Lynga går han to distanser. 30 km med skibytte (4. februar) og stafett for Strindheim (5. februar). Kveen bekrefter overfor VG at Northug dropper NM-sprinten (3. februar) for å være best mulig rustet til skibytte-rennet.

• Northug har gitt klar beskjed til landslagsledelsen om at han vil gå verdenscup i estiske Otepää (18. – 19. februar). Der er det sprint og 15 km på menyen. Fem dager senere starter VM.

– Petter har gitt klar beskjed om at han ønsker å gå i Otepää, sier Kveen.

Ifølge Kveen var det også meningen med tanke på kommende helgs konkurranser i Falun. Han hevder landslagsledelsen også uttrykte at det var «rigget plass» på laget til Falun da Northug var på høydetrening i Sveits etter nyttår. Store deler av desember gikk i vasken for ham etter overtrening.



– Vi fikk indikasjoner før vi reiste til høyden at det var ordnet plass for Petter i Falun. Noen klar beskjed var det ikke. Men at det var rigget plass for ham, men at det kunne holde hardt med tanke på sprinten, sier Stig Rune Kveen.

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter at det var dialog mellom landslagsledelsen og Northug angående Falun.

– Det er sprinten Petter først og fremst vil gå i Falun. Man kan ikke ønske seg en «gjennomkjøringsøkt». Men på sprinten er det mange vi må få prøvd før VM, sier Løfshus.

Han bekrefter at Northug har avslått reservestatus i Falun.

– Men det kan hende han blir tatt ut. Det kan komme forfall blant dem som allerede er uttatt i løpet av uken, sier Løfshus.

Disse stiller for Norge:

Menn, sprint

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

30 km klassisk fellesstart

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Pål Golberg, Gol IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, Varden Meråker IL

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

15 km klassisk fellesstart

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Marthe Kristoffersen, IL Varden

Kathrine Harsem, IL Varden

Heidi Weng, IL i BUL