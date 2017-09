Her er Northugs elleville svar til landslagstrenerens OL-krav

Petter Northug «avslører» hva landslagsledelsen krever av ham for å gi ham OL-plass.

Torsdag ble det klart at landslagssjef Tor Arne Hetland har stilt knallharde krav til Petter Northug, om han skal ha håp om å vise seg verdig en plass i troppen til OL i 2018.

– Må Northug, og andre utenfor landslaget, på pallen på Beitostølen for å dytte noen av landslagsløperne ut av verdenscupstarten?

– Ja, de må på pallen flere ganger, pluss å vinne, svarte Hetland.

Nå har Northug selv «avslørt» listen over krav fra landslagsledelsen.

På Instagram publiserte han torsdag kveld en liste med fem krav, som han selv omtaler som «tøffe, men overkommelige».

Ikke mobbe utøvere uten mesterskapsgull

Klippe plenen til Løfshus fra juni til september

Lufte hunden til Hetland når han er på landslagssamling

Male hytta til Erik Røste sommeren 2018

To uker ordensvakt hos Olympiatoppen

Må prestere

De faktiske kravene handler mindre om plenklipping og hundelufting, og mer om det han gjør i skisporet.

Northug står utenfor landslaget frem til sesongstart, og må derfor gjennom et trangt nåløye for å få sjansen til å vise hva han er god for.

Fikk du med deg? Aukland om Northugs Beito-krav: – Høres ut som dårlige nyheter

Det er 14 løpere på landslaget som kjemper om ti plasser til verdenscupåpningen. Northug blir en del av landslaget etter åpningshelgen på Beitostølen, da er laget 15 mann.

– Vi har sagt at vi skal prioritere løperne fra elitelagene. Vi prøver å ha rom for dem som overgår seg selv på Beitostølen og dokumenterer god form, og da får de gå i Kuusamo, sa Hetland til VG tidligere.

Så du? Northug om OL-sesongen: – Jeg kommer til å ta sjanser. Store sjanser.

– Petter vil alltid engasjere



Det ble mye oppmerksomhet rundt Northug da han ikke fikk gå verdenscupavslutningen i Canada sist selv om han under VM viste stigende form. Northug var rasende.

– Petter vil bestandig engasjere det norske folk. Det som er sikkert er at Petter drar ikke på skirenn for å bli nummer 28. Han drar for å vinne når han er i form til det, sier Hetland.

Landslagstreneren er forberedt på at noen vil bli skuffet i vinter.

– Noen vil bli skuffet fordi de ikke får gå verdenscup, noen for ikke å komme til OL og noen for ikke å være en av de fire som får gå distansene i OL, sier Hetland.

Les også: Dette er distansene som frister Northug mest i OL

Se hvordan det gikk da Northug gjester Foppal-studioet: