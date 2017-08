Full norsk-svensk ordkrig før sprintstarten

AURE (VG) Calle Halfvarsson presterte å komme for sent til prologstarten på Toppidrettsvekas første dag. Da lot ikke Emil Iversen og Petter Northug seg be to ganger.

De to norske skiprofilene langet ut mot den svenske skistjernen, som likevel fikk lov til å starte sist i prologen som følge av den selvforskyldte forsinkelsen.

– Han er jo en klovn, så det er tydelig at han lever opp under det navnet. Han leverer en bra figur her ved å klovne seg bort fra starten. Det får han leve med og klovne på videre, smeller det fra en ellers blid og fornøyd Emil Iversen.

– Han hadde start nummer fem. Men han rakk ikke starten. Hva tenker du om det?

– Ja. Nei … Igjen, han er jo god taktisk. Det har han vist i flere stafetter og fellesstarter. Tydeligvis i dag og. Han er heldig som får starte til slutt. Det er snilt gjort. Ikke sikkert han rekker den heller, sier Petter Northug til VG.

Ordkrigen er ikke ny:

Instagram-erting

Klovnereferansen bruker de norske gutta etter et Halfvarsson-utspill i sommer. Svensken påsto i svenske Expressen for en drøy uke siden, blant annet at han hadde bedre kapasitet enn både Northug og Martin Johnsrud Sundby. Langrennsguttas egen Instagram-konto gjorde narr av Halfvarssons melding.

Petter Northug fulgte opp fra sin konto med å kalle sin svenske rival for «Ultra-klovn».

Det har med andre ord blitt god fyring mellom den norske og svenske leiren før Toppidrettsveka startet med prolog i dag, torsdag.

For Halfvarsson selv ble det en tung begynnelse på sprintkonkurransen i Aure. Han trodde han hadde en halvtime på seg til start, men i realiteten var det bare tyve minutter. Dermed var han for sent ute. Han svarer følgende på hva han mener om at han nå lever opp til kallenavnet «Calle Klovn».

– Det er jeg enig med dem i. Det er dårlig å ikke komme riktig til start. Jeg har aldri misset en start tidligere. Dette er den første. Det er bra det her. Her er de snille, sier Halfvarsson og smiler.

– Nesten trist at han er her



– Dere varter opp med ordkrig lenge før skisesongen virkelig har startet …

– Det er litt kult. Det blir litt som i boksingen, sier svensken – og bekrefter at han sikter til hvordan bokserivalene Floyd Mayweather og Conor McGregor rakker ned på hverandre.

Når det gjelder utspillet i Expressen, hvor Halfvarsson mener han er mer komplett enn både Northug og Sundby, sier han dette:

– Nei, men jeg tenker jo på sesongen som kommer. Det er da man skal prestere. Nå er det en ny sesong. Vi får se i vinter hvem som er sterkest, sier svensken og smiler.

Petter Northug fnyser av det som kommer fra den svenske rivalen.

– Jeg tror alle har gjort seg opp en mening etter hans uttalelser. Han har på en måte «driti» seg ut så mye som det går. Det er bare synd på han nå, sier Petter Northug.

– Hva tenker du om å gå mot han her?

– Det er nesten trist at han er her og. Men sånn er det, sier den norske skistjernen.

Emil Iversen mener det «ikke er noen duell mellom Calle og Petter».

– Calle har færre verdenscupseirer enn meg. At han melder og skyter fra hofta får står for hans egen kappe. Petter Northug og Calle Halfvarsson har gjort to helt forskjellige ting i livet. Petter har prestert som bare det. Calle har ikke fått til så mye mer enn meg. Det er best at vi bare trener og gjør vårt beste, Calle og jeg, så får vi heller skyte fra hofta hvis vi gjør det bra. Foreløpig skal jeg være stille og det burde han være og, sier Iversen.