Forbannet Northug vraket til verdenscuprenn: – Petter er totalt uenig

Petter Northug (31) er «skuffet og småforbannet» etter å ha blitt vraket til både sprint og fellesstart i Falun til helgen.

Trønderen ønsket nemlig å gå helgens verdenscuprenn for å få en sprint i beinene, slik at han fikk testet formen før VM. Det ønsket fikk han ikke innfridd.

– Dette er et uttak som Petter er totalt uenig i. Han hadde jo veldig lyst til å gå og var avhengig av å få matchet seg på den sprinten. Han skal gå VM-sprinten og trenger gjennomkjøringer. Derfor var Petters plan at han skulle være tilbake i verdenscupen i Falun, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til VG.

Helgens verdenscuprunde i Falun er den siste internasjonale konkurransen før VM-uttaket. Og Petter Northug har på ingen måte hatt en optimal oppladning til mesterskapet, der han en tittelforsvarer på både femmila og sprinten.

Northug har ikke gått et verdenscuprenn siden han endte på 51. plass under 10 kilometeren i Lillehammer 3. desember.

– Man blir småforbannet når man tenker på at en mesterskapsløper som alltid har tatt ut det beste når det virkelig gjelder, ikke får delta når han virkelig ønsker å gå skirenn. Tidligere år har han fått tillit og har gjort sin jobb optimalt. Da er det skuffende at ikke dette blir vektlagt. Petter er klar til å gå konkurranser og trenger gjennomkjøringer. Da er det skuffende at ikke landslagsledelsen vil proritere han, sier Kveen.

– Vanskelig uttak

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller at Northug ble forbannet da han fikk beskjeden.

– Han var ikke akkurat blid da jeg pratet med han for et par timer siden. Du kan trygt si at han var uenig i våre disposisjoner, sier Løfshus til VG.

– Hvorfor ble han vraket?

– Vi må ha best mulig grunnlag for å ta ut riktig lag til VM, ta ut de løperne vi føler kan prestere der. Og dermed må vi se de løperne. Og Petter Northug har ikke akkurat vist kvass form hittil, svarer Løfshus.

– Northug har ofte vært i dårlig form før et mesterskap. Hvordan ser du formen hans nå?

– Han har vel aldri vært så langt unna i renn som han har vært denne sesongen…

Hverken verdenscuplederen i sprint, Pål Golberg, eller Ola Vigen Hattestad er funnet verdig en plass på sprintlaget i Falun.

Kan bli hjemme



– Reiser dere til Falun som reserve eller blir dere hjemme for å trene?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Det blir neppe konkurranser i helgen. Da får vi samle noen kjappe landslagskropper som fortsatt er i Norge slik at Petter får matchet seg litt, sier Kveen og fastslår at vrakingen vil bli brukt til ekstra motivasjon.

– Det er ingen fibre i kroppen til Petter som kommer til å skrike. Vi vil bruke dette til alt det er verdt for å gjøre en god jobb fremover.

Pål Golberg, som skal gå fellesstart søndag, er reserve til skøytesprinten. Petter Northug vil få muligheten på 30 km klassisk fellesstart dersom noen melder forfall. Åtte andre løpere er foretrukket på fellesstarten.

26. plass på Sjusjøen

31-åringens svake resultater kom som en følge av at han var overtrent, og han var også på besøk hos «Snåsamannen» for å få hjelp til å komme tilbake i toppform.

Lørdag endte trønderen på en skuffende 26. plass under et Norgescup-renn i Sjusjøen. Søndag endte han på 2. plass - bak kometen Johannes Høsflot Klæbo (20) i Uglarennet hjemme i Trondheim.

Disse stiller for Norge:

Menn, sprint

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

30 km klassisk fellesstart

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Pål Golberg, Gol IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Emil Iversen, Varden Meråker IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Harsem, Varden Meråker IL

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

15 km klassisk fellesstart

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Marthe Kristoffersen, IL Varden

Kathrine Harsem, IL Varden

Heidi Weng, IL i Bul