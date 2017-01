Petter Northug (31) dro rett til skogs uten å si et ord to dager på rad i sitt comeback i sporet denne helgen. Frode Estil (44) må le når VG spør om han ikke bør få et nytt kallenavn en måned før Lahti-VM.

Kanskje man kunne byttet ut Norges mesterskapskonge eller «Kongen av Falun», med «kongen av skogen» i disse tider?

– Ja, det er sånn det var med de gamle skikongene også. De var menn fra skogen. Det er mulig han har søkt tilbake til røttene, sier Estil til VG.

Kan forstå Northugs valg



Northugs comebackhelg: Norgescup, 15 kilometer fristil, Sjusjøen: 26. plass. Ett minutt og 22 sekunder bak vinneren Mathias Rundgreen. Uglarennet, 15 kilometer fristil, arrangert av Byåsen skiklubb: Andreplass av seks startende. 15 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo.

Den tidligere OL- og VM-vinneren fra tidlig 2000-tall har naturligvis registrert at det er mot skogen Northug har tatt veien etter to konkurranser denne helgen. 31-åringen hadde ikke vært på startstreken i et renn siden begynnelsen av desember.

Men da han stilte til start både under Norgescup på Sjusjøen lørdag, og Uglarennet i Trondheim søndag, ønsket flere medier å vite hvordan Northug føler seg én måned før VM i Lahti starter.

Det droppet han og stakk i stedet av.

– Petter er jo Petter. Det er sånn han har valgt å takle mediene og omverden før. Jeg skal ikke forsvare det, men til en viss grad kan man forstå det. Han er tross alt vanvittig etterspurt, sier Estil, som selv har hatt god kontakt med Northug opp gjennom årene.

Saken fortsetter under bildet.

KJENNER HVERANDRE GODT: Frode Estil (høyre) og Petter Northug (venstre), her fra en nattcup i fotball i regi av Meråker videregående skolen i 2011. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Restitusjon og «i en boble»



VILLE IKKE SNAKKE: Petter Northug med Johannes Høsflot Klæbo i bakgrunnen etter Uglarennet søndag. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

På Sjusjøen spente Northug på seg skiene, gikk noen hundre meter opp løypen mot skogen og forsvant. I Trondheim gjorde han omtrent det samme. Med skiene på beina suste han inn i løypene igjen med retning hjemmet sitt på Byåsen.

Northug-trener Stig Rune Kveen tok eleven i forsvar lørdag. Han mente 15 kilometeren handlet om trening og at Northug derfor fokuserte på restitusjon da han var ferdig. Derfor forsvant han.

Manager Are Sørum Langås forsøkte likevel søndag å få Northug til å si noe. Helt forgjeves. Langås kunne fortelle til Trønder-Avisa at Northug er i «boblen sin» og at det eneste som står i hodet hans er å komme i form.

– Det er det som er så fascinerende og spennende med Petter. Han er umulig å tolke. Man blir ikke så mye klokere etter en sånn helg. Det er for eksempel håpløst å vite hvor mye han la ned i forberedelsene og skipreparering. Jeg har jo ikke helt oversikt over formen hans, men hovedsaken er at Petter er «back in business» og kommet i gang med trening. Så får vi tro han konkurrerer seg i form, sier Estil.

Estil ikke trygg på Northugs form



Mandag venter et uttak til verdenscuphelgen i Falun. Der ønsker Petter Northug å gå både sprint og tremil.

Deretter venter NM på Lygna første helgen i februar. Når den tid kommer er det bare noen uker igjen til VM.

– Jeg er like usikker på hva jeg kan forvente som resten av Norges befolkning. Jeg håper inderlig han skal finne tilbake til den formen han hadde i Falun for to år siden. Men jeg føler meg slettes ikke trygg. Han har ikke hatt en sesong som nå, hvor han har konkurrert så lite. Han trenger noen løp før han fyrer på alle sylindrene, sier Estil.

