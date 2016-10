Emil Iversen: Slik er den perfekte langrennskroppen

SOGNSVANN (VG) Emil Iversen (25) mener den perfekte langrennskroppen må være robust, altså ham selv minus tre kilo.

Langrennsløper Emil Iversen (25) fikk sitt store gjennombrudd med tre verdenscupseirer forrige sesong. Nå skal meråkerbyggen forsøke og følge opp. Det er bare seks uker til sesongstarten med snø under skiene på Beitostølen. De siste dagene har allroundherrene vært på samling i Oslo.

– Det var en drømmevinter. Nesten uvirkelig, sier Iversen til VG.

Hvordan følge opp den sesongen du hadde?

– Det ser jeg på som et problem. Jeg har prøvd å gjøre det jeg har gjort tidligere. Jeg er ganske sikker på at jeg er en bedre skiløper til vinteren. Men for at jeg skal vinne tre renn, da må alt klaffe med ski, dag og alt. Men jeg har troen, svarer Iversen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Glad i kroppen sin



Denne uken startet med en løpetur i Nordmarka sammen med landslagskollegene. Dette er Iversens første sesong på seniorlandslaget. Målet for 25-åringen er en plass på stafettlaget og medalje i VM i Lahti. Og mye tyder på at Iversen ikke skulker så mange treningsøkter. Bilder i sosiale medier viser en topptrimmet toppidrettsutøver.

– Om man ser litt godt trent ut på bilder, så kommer nok resten og tenker: Han er i form. Så det kan være et lite stikk til de andre, sier Iversen og smiler.

– Får du tilbakemeldinger på slike bilder?

– Ja, jeg får det. Folk mener jeg er blitt så mye mer glad i kroppen min i det siste. Jeg vet ikke om det stemmer, eller om tilfeldig, men skjønner kanskje hva de mener, svarer Iversen og ler.

Petter Northug fortalte under Tour de Canada at han syns Iversen var feit som ung. Men nå tror langrennskongen at kameraten kan bli veldig god.

Les også: Iversen flyttet ut av gutterommet.

Ganske tung i Canada



– Hvordan er den perfekte langrennskroppen? Når fungerer den best?

– Skal jeg si meg selv da, minus tre kilo? Man være litt robust, man vil vinne både sprint og distanse, svarer Iversen og legger til:

– Kanskje jeg må være litt lettere for å henge med i de aller tøffeste bakkene. Det handler mer om å være i form enn kilo. Jeg var ganske tung da jeg var i Canada, men jeg var i veldig bra form.



VANT: Petter Northug (t.v.) klappet for kompisen Emil Iversen da Iversen vant det ene distanserennet under Tour de Canada i mars i år. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix



Han vant 17 kilometer fellesstart under Tour de Canada i mars, fem sekunder foran Petter Northug og han var 39 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby på den etappen.

Dyrhaug: - Han vil bare vise seg



Niklas Dyrhaug har trent litt mer styrke og lagt på seg litt foran kommende sesong. Han er spent på resultatet av det.

– Den perfekte langrennskroppen er avhengig av løype. Det er mange typer kropp som gjør det bra. I en fellesstart som går relativt rolig, altså ikke full peising, så ville jeg hatt en kropp som Petter. Men går det for full pinne, så ville jeg ikke hatt en kropp som Petter, sier Dyrhaug.

Han tror ikke Emil Iversen legger ut bilder i sosiale medier for å skremme konkurrentene.

– Emil legger kun ut de bildene for å vise seg. Han er jo singel nå. De bildene Emil legger ut er kun egen PR. Vi andre prøver å skremme konkurrentene med litt punchy stoff. Om du tenker på bildet fra Kroatia? Det er selvskryt. Rett og slett, sier Dyrhaug og ler hjertelig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sundby har funnet den perfekte måten



Sjur Røthe har på det meste gått opp fem kilo, men det er om sommeren.

– Akkurat sånn det ser ut nå, ser det ut som om Sundby har funnet den perfekte måten å gjøre det på. Martin har sin kropp, jeg har min og så er det Petter som er mye større, høyere og tyngre enn oss, men han gjør det bra i motbakker og i høy fart, sier Røthe.

Didrik Tønseth syns det er fascinerende med mange ulike langrennskropper.

– Det ser ut som om Martin har den mest perfekte kroppen om man ser på resultatene. Han er ganske kort og kompakt. Det som er fascinerende er at det er så mange kropper ute og går. Jeg tror langrenn er en av de idrettene med mest variasjon i kroppene. Når man har alt fra Sjur Røthe til Emil Iversen så har man dekt opp ganske bra, sier Didrik Tønseth.