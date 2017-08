Dette er distansene som frister Northug mest i OL

Petter Northug (31) har fokus på sprint og femmil i OL. Begge går i klassisk stil.

I dag (torsdag) er det bare 176 dager til OL i Pyeongchang starter. Det er 92 dager til nasjonal åpning på Beitostølen.

– Petter har sagt til meg at sprint og femmil frister i OL. Begge går i klassisk stil. Han har likevel ikke mer fokus på klassisk enn før, det er tradisjonell trening og mye mengde som gjelder, sier Northugs trener og kompis, Stig Rune Kveen til VG.

Onsdag ble det kjent at 31-åringen henter en ny mann til temaet før OL. Les om det her.

Northug ble verdensmester på sprint og femmil i nettopp klassisk stil i Falun i 2015. Den gang tok han som kjent to gull til.

Under OL i 2010 gikk også sprint og femmil i klassisk, Northug tok gull på femmila og bronse på sprinten.



Motivasjon har i perioder vært en utfordring for VM-kongen, men Kveen mener han ser en relativt sulten Northug nå.



– Jeg så Petter da han var 19 år, og jeg ser ham nå som 31-åring. Det er klart at han var litt mer fuglhund da han tok sin første verdenscupseier i Falun (2006). Men selv om han har den merittlisten så elsker han fortsatt å konkurrere, sier Kveen og legger til:

– Jeg opplever at han er giret og at han vil prestere bra i Toppidrettsveka.



31-åringen har tatt 13 VM-gull og to OL-gull.



Klar for toppidrettsveka



Torsdag er Northug klar for Toppidrettsveka. Meningen var at han skulle komme fra et tolvdagers høydeopphold i Italia til Aure.

– Sykdommen kom under Blink-festivalen. Vi fant ut ganske fort, etter noen diskusjoner, at det var best å droppe høydeoppholdet. Fokus var å bli frisk, sier Northugs trener og kompis, Stig Rune Kveen til VG.

Northug ble forkjølet og måtte stå av Blink-festivalen i Sandnes. Dermed har 31-åringen trent hjemme i Trøndelag, enten alene eller sammen med brødrene Tomas eller Even. Han har også hatt noen harde intervalløkter med landslagsløperne som bor i Trøndelag.

– Petter trener stort sett alene. Han trives godt med det, sier Kveen.

Fire uker i høyden



Northug har alltid trent mye i høyden. Han kommer ikke til å erstatte de tapte høydedagene han fikk nå.

– Han skal ha et langt opphold i høyden i september/oktober. Først skal han til Livigno før han drar videre til Val Senales, sier Kveen.

For første gang i karrieren dro Northug hjem fra et VM uten medalje etter Lahti tidligere i år. Dermed er det en revansjesugen trønder som sikter mot Sør-Korea neste år.

– Først må han kvalifisere seg til OL. Han ønsker å rette opp fra Lahti, sier Kveen.