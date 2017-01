Aukland om vrakingen av Northug: – Feil

Langrennsekspert Fredrik Aukland (38) synes landslagsledelsens Falun-vraking av Petter Northug (31) blir helt feil.

– Det er feil å vrake en mann som har tatt gull i samtlige VM siden 2007. Det er snakk om en tremil der vi vet at han kan vinne og bli verdensmester, sier Aukland til VG.

NRKs langrennsekspert synes historikken til Northug skal veie ekstremt tungt med tanke på oppkjøringen til Lahti VM i februar.

Sprintcupleder Golberg vraket til Falun-sprint: – Er jo rart

Som tittelforsvarer i sprinten og på femmila har Northug «wildcard», men han får ikke oppkjøringen han ønsker seg etter at landslagsledelsen besluttet å ikke ta ham med til verdenscupen i Falun førstkommende helg. Der det skal arrangeres 30 kilometer med skibytte – akkurat som i VM.

– Det hadde vært en mentalt viktig prosess for Petter å gå verdenscuprenn igjen. Nå må han legge opp en plan som ikke er optimal med tanke på VM, sier Aukland.

Les også: Forbannet Northug vraket til verdenscuprenn: – Petter er totalt uenig

– Hvem mener du burde bli troppen for å få plass til Northug i Falun?

– Det er flere på det laget som har kvalifisert seg gjennom enkeltprestasjoner. Jeg skal ikke peke på den ene som burde ofres, men det er en mesterskapssesong, og da må det tas ut løpere som kan vinne VM.

KRITISK: NRK-ekspert Fredrik Aukland, her avbildet under Tour de Ski. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Aukland føler seg rimelig sikker på at formsvake Northug likevel får orden på tingene før Falun-VM, og at VM-kongen fra Falun i 2015 leverer toppresultater igjen.

– Jeg tror Petter kommer til å kjempe om VM-gull, men nå får han kanskje bare to muligheter. Jeg må si jeg synes det er synd at Norges skiforbund tenker mindre på hvem som faktisk kan vinne.

Kritisk jevne: – Verden er brutal

– Tror du det kan ha noe å gjøre med at Northug står utenfor landslaget og at det har vært en del konflikter med landslagsledelsen?

– Jeg har forstått det slik at det dreier seg om resultater, men det er jo slik at man fort kan tenke noe annet. Det skal jeg ikke spekulere i, men Northug kan gå for medaljer og det bør veie veldig tungt.

– Tøff jobb



TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset tror Northug oppnår VM-suksess selv om han ikke får lade opp med verdenscuprenn i Falun.

– Petter kommer helt sikkert til å ta to gull i VM, sier Hjelmeset med overbevisning i stemmen.

– I forhold til laguttaket er det helt greit at Petter ikke er med i Falun. Når du ser på laguttaket i sprint, så vrakes det et par solide navn der også. Så kan det norske folk, du og jeg være uenige i at Petter Northug ikke er med, men her har de som tar ut laget hatt en fryktelig tøff jobb, mener Hjelmeset og legger til:

– Dette er ikke noen krise, og jeg tror Petter finner formen uansett.

Eirik Myhr Nossum er barndomsvenn av Northug, og da det norske skiesset valgte å stå utenfor landslaget i 2013/14-sesongen var Nossum hans første trener. Samarbeidet ble avsluttet våren 2014, og nå er Nossum en del av trenerteamet på landslaget.

– Dette er jo et uttak som er gjort på grunnlag av resultater. Det er ikke så mye mer å si enn det, sier Nossum til VG.

– Slik du kjenner Petter – blir han trigget av dette?

– Ja, det håper jeg inderlig. Vi og hele landet håper at han finner formen til VM. Han har hatt gode metoder på å komme i form tidligere, så handler det om at han får trent godt frem til VM.

– Skal du snakke med ham nå i den nærmeste tiden?

– Ja, det er planlagt at vi skal ta en prat. Vi er fortsatt gode venner, sier Nossum.