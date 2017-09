Aukland om Northugs Beito-krav: – Høres ut som dårlige nyheter

Langrennsekspert Fredrik Aukland synes ikke noe om kravet landslagstrener Tor Arne Hetland stiller til Petter Northug.

– Jeg tenker at det er et kontroversielt krav, sier langrennsekspert Fredrik Aukland til VG, og utdyper:

– Northug må som alle andre også kvalifisere seg, men hvis man tenker at målet er å få flest medaljer og gull i OL, så vil det være vanskelig å være i best form under OL for de utøverne som da må vinne på Beitostølen.

Bakgrunnen er at landslagstrener Tor Arne Hetland krever pallplass av den norske skistjernen på Beitostølen under rennene fra 17. til 19. november. Hvis ikke blir det ingen verdenscupstart i Kuusamo for Meråker-løperen.

– Det er ingen tvil om at også Northug bør vise form på Beitostølen, men å stille så steile krav... Det hadde ikke jeg gjort. Og jeg synes det høres ut som dårlige nyheter for Petter Northug, sier NRK-ekspert Aukland.

EKSPERT: Fredrik Aukland Foto: Knut Erik Knudsen , VG

– Kan ikke være så rigid

Han mener nivået på Beitostølen holder «internasjonal klasse» og ser heller at landslagsledelsen gjør en opptelling etter rennene. Northug var ikke i nærheten av pallplass på Beito i fjor, men står med tre pallplasser pluss en fjerdeplass fra de to foregående årene.

– Det blir for enkelt å si at han må på pallen. Målet er å få flest medaljer og gull i OL, og da kan man kanskje ikke være så rigid på krav, men heller ta en vurdering angående verdenscupstarten i Kuusamo etter Beitostølen, mener Aukland.

Han synes heller ikke at man skal glemme at Northug er Northug.

– Et uttak til OL skal være rettferdig, og det er mange utøvere som er med for å kjempe om en plass der. Men det er ekstremt viktig ikke å glemme historikken. Vi snakker om en utøver som har vunnet to OL- og 13 VM-gull, og jeg tror erfaringen har mye å si. Jeg vil se Northug vinne OL, men han skal ikke komme på laget billig og gratis, sier Aukland.

Northug på Beitostølen (siste tre år) 2016 15 km klassisk: 74. plass 15 km fri: 15. plass 2015 15 km fri: 4. plass Sprint: 2. plass 2014 15 km klassisk: 3. plass 15 km fri: 23. plass Sprint: 1. plass

– Kan ikke bli nummer 70

NRK-kommentator Jann Post mener at løpere som står utenfor landslaget «nærmest må overprestere for å komme til Kuusamo» og minner om at Johannes Høsflot Klæbo, som vant sprinten på Beito i fjor, kun kom med til verdenscupåpningen på grunn av forfall. Der vartet han til gjengjeld opp med bronse.

Klæbo fryktet Northug: - Et skikkelig slit

– Sånn sett er Northug i en mellomposisjon. Han er på landslaget når sesongen starter, men står utenfor i forkant. Det jeg liker er at det er kommunisert tydelig og lang tid i forveien. Det gjør at Northug kan sørge for at formen er tilpasset, sier Post.

Han tror likevel at landslagsledelsen kan komme til å fire noe på kravene, og heller se mer på avstander der og da. Post kommer uansett til å bli overrasket om Northug ikke klarer å gjøre den jobben som kreves.

Northug la tilfeldigvis ut dette bildet på sin Instagram-konto torsdag:

– Det er umulig å være så kategorisk, men det er greit å stille krav. Og Northug må vise at han er i form. Han kan ikke bli nummer 70, for å si det slik, sier Post.

Northug-trener Stig Rune Kveen ønsker ikke å gå inn i en debatt om resultater på Beitostølen, men sier at «Petter må vise form på Beitostølen».

– For Petter og alle andre landslagsutøvere så er det slik at man må være på skuddhold og vise at man har noe i OL og verdenscup å gjøre. Norge har et luksusproblem og det er få plasser, så det bli en kamp om beinet. Det vet Petter og alle de andre løperne, sier Kveen til VG.

