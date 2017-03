Langrennsekspert Fredrik Aukland er bekymret over det betente forholdet mellom Petter Northug og landslagssjef Vidar Løfshus.

– Jeg opplever det som svært uheldig for norsk langrenn at vår største stjerne har en så stor konflikt med den øverste lederen. Det opplever jeg som svært problematisk, forteller Aukland til VG fredag morgen.

Det er under et døgn siden Northugs ferskeste angrep på Vidar Løfshus ble kjent. 31-åringen hevder landslagssjefen har tråkket sin egen grav og bør bli sparket fra stillingen sin.

Sammensatt konflikt

Aukland har observert Northug og Løfshus på nært hold gjennom flere år som trener og ekspert i langrennsmiljøet. Han mener problemene mellom de to sterke personlighetene skyldes flere ting, blant annet Northugs private avtale med Coop.

– Det har med lang historikk å gjøre. Vi har sett gjennom årene at det har vært flere konflikter, også om avtalen til Northug som har vært et stort tema ved flere anledninger. Det er vel egentlig toppen av isfjellet at Petter nå går ut og er så tydelig i kommunikasjonen om hva konflikten går ut på.

– Kan ledelsen i Norges Skiforbund leve med en pågående konflikt mellom deres største stjerne og landslagssjef?



– En konflikt mellom Northug og ledelsen i Norges Skiforbund vil ikke gjøre det enklere rent sportslig for Northug, og det er ikke en optimal løsning for hans sportslige utvikling. Derfor bør denne konflikten ryddes opp i så fort som mulig, sier Aukland.

Uenig med Løfshus

Langrennseksperten undrer på om det betente forholdet mellom Northug og Løfshus har ført til sportslige avstraffelser. Aukland skjønner for eksempel ikke hvorfor 31-åringen fra Mosvik ble vraket til Tour of Canada tidligere i måneden.

– Jeg kan overhodet ikke forstå det, rent sportslig. Da blir det fort spekulering i om denne konflikten kan påvirke uttak og det sportslige for Northug. Derfor er dette problematisk, sier Aukland og fortsetter:

– Petter Northug bør få muligheten til å stille til start og vise hvor god han er, for vi har ikke glemt mesterskapsløperen Petter Northug. Det er et OL neste år og vi vet hva han er god for. Løypene der passer ham bra. Han gikk på en smell i høyden i år, men det er lite som tilsier at han vil gjøre det igjen. Alle langrennsinteresserte vil ha nytte av å se Northug i toppslag i OL neste år. Da bør man finne en løsning som legger til rette for det.

– Hvilken løsning sikter du til da?



– Det må ledelsen i Norges Skiforbund ta stilling til, men jeg håper vi får se Northug til start i OL.

Fryktløs Løfshus

VG har vært i kontakt med Løfshus etter Northugs siste angrep. Landslagssjefen har tidligere uttalt at støyen rundt hans egen person har vært krevende for omgivelsene hans, spesielt familien.

– Jeg ser at det er mange som vil ha hodet mitt på et fat. Så vi får se hvordan det går. Jeg frykter ingen ting. Jeg har mange muligheter, så jeg trenger ikke frykte å stå uten jobb til sommeren, sa Løfshus under VM i Lahti.

– Det biter ikke på meg, men jeg tror kanskje det er tøft for omgivelsene mine. Det noterer jeg meg.

– Du tenker på familien?

– Ja, det er mer den veien der. Det er mye oppmerksomhet. Jeg tar det med knusende ro. Jeg har fokus på å gjøre jobben min. Det skal jeg gjøre frem til OL neste år. Jeg tror jeg fortsetter i jobben, sa Løfshus til VG i Finland.

Fredag morgen henviser han til kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund for ytterligere kommentarer.

– Hei, du! Ta det med Espen Graff, skriver Løfshus i en tekstmelding.

– Petter avsetter ikke trenere

Det samme skriver skipresident Erik Røste.

– Det er langrennskomiteen i Norges Skiforbund som evaluerer og ansetter landslagssjef i langrenn. Ta kontakt med Espen Graff, lyder SMS-en fra Røste.

Graff opplyser på sin side at Skiforbundet ikke vil diskutere den pågående konflikten i media.

– Leder i LK (langrennskomiteen, journ.anm.) har vært krystallklar i media når det gjelder Løfshus og veien videre. Jeg henviser til disse uttalelsene. Som jeg uttalte i går, ansetter eller avsetter ikke Petter trenere eller ledere på landslaget. Og vi følger opp dette temaet direkte med han, og ikke i media, er meldingen fra Graff.

NRK skrev fredag morgen at Skiforbundet ville ha et oppvaskmøte med Northug, men det avviser Graff.

– Vi skal evaluere sesongen med alle løpere på landslaget, inkludert Petter. I den evalueringen blir også saker som denne et tema. Når jeg nevner det i forbindelse med denne saken, tenker jeg på temaet om å ta slike saker internt og ikke i media.

Taus pappa Northug

Det er langt ifra første gang Petter Northug går til angrep på sin egen sjef. 31-åringen har blant annet kritisert Løfshus for flere uttak, samt uttalelser han har gitt i media.

På spørsmål om hvordan John Northug opplever at sønnen er i konflikt med mannen som skal bidra til å legge forholdene til rette for ham inn mot en viktig OL-sesong, er en av hans viktigste støttespillere hemmelighetsfull når VG prater med ham fredag morgen.

– Jeg tror det er fornuftig av pappa å ikke ha for mange meninger om det, sier John Northug.

Petter Northugs manager, Are Sørum Langås, har ikke besvart VGs henvendelser i saken.