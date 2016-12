Adressa: Tour de Ski forsatt i fare for Northug

Petter Northug (30) trener fortsatt ikke normalt, og ifølge Adresseavisen risikerer han å måtte stå over Tour de Ski for første gang i karrieren.

Det er høyst sannsynlig en liten feilsatsing i slutten på en høydetrening i Italia i november, samt tøff trening hjemme i Trøndelag som er årsaken til formsvikten. Petter og Tomas Northug trente sammen med Lars Ove Aunli og alle har fått en kraftig smell i etterkant.

– Dagene går fort, litt for fort, sier sportslig leder Ole Thonstad i Strindheim til Adresseavisen.

Ifølge Northugs personlige trener Stig Rune Kveen er skistjernen fortsatt ikke tilbake i normal trening.

– Han er i lett trening og har vært litt ute på ski. Avgjørelsen om han skal delta i Tour de Ski blir tatt i løpet av få dager, sier Kveen.

– De ble litt for ivrige den siste uken i høyden. Da de kom tilbake var de for hissige på grøten, ettersom de følte seg ganske pigge, sier Thonstad.

Selv om situasjonen kanskje er kritisk med tanke på Tour de Ski, mener Kveen mulighetene fortsatt er gode for at Petter Northug skal være i stand til å forsvare noen av sine fire VM-gull i Lahti i februar. Han er også positiv til at lillebroren kan bli en del av den norske VM-troppen.

– Det viktigste nå for Petter sin del er å komme hundre prosent på rett kjøl. Jeg er ikke stresset med tanke på VM, sier Kveen.

Sikker på at Northug rekker VM



Stresset på Northugs vegne er heller ikke ski-ekspert Fredrik Aukland. Han tror ikke det er noen fare for at VM ryker for Northugs del.

– Er det en person jeg tror kan lykkes i VM, basert på tidligere erfaringer og resultater, er det han. Jeg er ikke bekymret for at han skal komme i form, selv om det kanskje ikke blir en så enkel vei som han hadde forestilt seg, sier Aukland til VG.

Han mener det verste for Northug er at han mister mange konkurranser, hardøkter som er viktige i oppkjøringen mot et mesterskap.

– Konkurranse er den beste treningen. Og ved å miste så mange løp, mister han økter hvor han kan presse seg til et nivå han ikke greier å nå uten at det er konkurranse. Det er det som er mest stressende i en slik situasjon. Nå må han ta noen gode valg fram mot VM, sier eksperten.

Aukland er ikke overrasket over at Northug har gått på en treningssmell etter høydesamlingen. Han poengterer at en utøver på Northugs nivå alltid vil ligge og balansere på en knivsegg med tanke på hvor mye han tåler.

– Man må ta noen sjanser for å bli best. Det jeg er spent på er hvor lang tid det tar før vi får se Northug gå fort på ski igjen.

Northug har gått svært få renn i vinter, og når han i tillegg mister Tour de Ski blir det få konkurranser å vise til foran VM. Aukland er likevel sikker på at landslagledelsen kommer til å ta ham med til Lahti.

– Man skal aldri avskrive ham til et mesterskap. Northug kan vinne. Det er viktig. Det er mange som kan gå fort på ski, men ikke alle som kan vinne.

PS! Tour de Ski-laget blir offentliggjort tirsdag.

