KUUSAMO (VG) Norges reserveløsning Johannes Høsflot Klæbo (20) viste hvorfor han er kometen som ble Norges tidlige julegave til både norsk og internasjonal langrenn.

Unggutten fulgte opp seieren på skøytesprinten på Beitostølen sist helg ved å tidvis leke med eliten i verdenscupen i samme disiplin, men ulik stilart lørdag.

Klæbo vant prologen før han herjet med konkurrentene i både kvart- og semifinale. I finalen ble Pål Golberg og svenske Calle Halfvarsson for sterke. Norges nye sprintfenomen tok en råsterk tredjeplass.

Les også: Bjørgen, Weng og Falla rammet av arrangør-blemme

Rørt far



PREMIERT AV NISSEN: Selv Kuusamo-julenissen måtte få et møte med Norges nye langrennskomet. Johannes Høsflot Klæbo får premien som beste utøver under 23 år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Halvtimen som fulgte må ha vært spesiell for både 20-åringen selv og faren hans. Haakon Klæbo fulgte den for ham nervepirrende konkurransen fra tilskuerplass. Den gikk over all forvetning. Så fikk han se hvordan blitzregnet fra fotografene haglet da sønnen gikk opp på pallen for å høste heder og ære for prestasjonen i skisporet. Etterpå ville til og med julenissen ha en bit av den unge trønderen.

– Du får en klump i halsen når du ser det. Jeg vet det er noe som betyr utrolig mye for ham. Jobben min har vært å holde forventningsnivået nede. Det har vært lagt et enormt stort press på en 20 år gammel gutt før hans debut i verdenscup, sier pappa Klæbo til VG.

Mener Norge trenger positivitet



Johannes Høsflot Klæbo: Født: 22. oktober 1996. Går for Byåsen skiklubb. Meritter: Har sprintgull fra junior-VM 2016 i Rostov. Bronse i samme disiplin fra junior-VM i Almaty 2015. Samme år vant han også stafettgull i NM i Hommelvik. Aktuell: Fikk sitt nasjonale gjennombrudd på Beitostølen forrige helg. Fulgte opp med tredjeplass i verdenscupen lørdag.

Han slår fast som sant er: Johannes Høsflot Klæbos åpning på karrieren i seniorklassen er fantastisk. Faren sier han er stolt, imponert og skryter hvor ekstremt opptatt av detaljer sønnen er.

For norsk langrenn er sportslige oppturer kanskje den aller beste medisinen etter en sommer og høst som mest av alt har handlet om de to store dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. At mannen som har levert varene resultatmessig i sprint de siste syv dagene også er en ny og ung komet fra deres egne rekruttrekker tror pappa Klæbo er viktig.

– Det er nok godt for Langrenns-Norge å snakke om noe annet. Snakke om positive ting, sier Haakon Klæbo.

At pappa var på plass i verdenscupdebuten betydde mye for Johannes Høsflot Klæbo.

– Pappa er en utrolig viktig støttespiller. Vi snakker sammen om alt og han er en rå sparringspartner på alle mulige måter, sier 20-åringen. Han mener faren får ham til å reflektere over de riktige tingene. Det gjør ham påskrudd på en annen måte.

Nå håper Norges nye stjerneskudd han får flere sjanser på det aller øverste nivået. Klæbo mener han og lørdagens vinner Pål Golberg grep sjansen de fikk i Eirik Brandsdal og Petter Northugs fravær på en veldig god måte.

Les også: Svensk stjerne ble advart om Klæbo: «Ikke få bank av junioren fra Norge»

REVANSJEN: Pål Golberg vant sprinten i Kuusamo. Her svinger han staven etter målgang foran Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Revansje for Golberg



For Pål Golberg ble det også en dag litt utenom det vanlige. Han forteller VG at han kjente på revansjefølelsen da han føk først over målstreken i sprintfinalen.

Golberg ble nemlig vraket fra landslaget før denne sesongen. Nå viste han at treningsjobben han har gjort på egenhånd er av aller ypperste merke.

– Mest for å vise meg selv at jeg kan gå fort. Og minne andre om at jeg kan det, sier Golberg smilende.

Kan gå sprint neste helg



For Klæbo blir den neste uken også spennende. Han slutter seg ifølge faren til rekruttlandslaget kommende uke. Beskjeden om at han skal gå sprint på Lillehammer 2. desember kan likevel komme i løpet av de nærmeste dagene.

Pappa Klæbo vil ikke diskutere om han synes det er rart at sønnen ikke var med i det første uttaket. Han mener det bare forteller om styrken i Norge.

– Det eneste jeg forventer og håper som far er at han får et bra liv og når de målene han selv setter seg, sier pappa Haakon.

Les også: Sendte stikk til landslagstreneren etter Golbergs revansje