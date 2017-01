Ordføreren: – Vi tror på Therese

Therese Johaug høster støtte fra hjemtraktene, hvor det er stort engasjement i forkant av onsdagens høring.

– Vi tror på Therese og det hun står for, uttrykker ordfører Runa Finborud i Johaugs hjemkommune Os til VG.

Ordføreren opplever at forrige sesongs sammenlagtvinner i verdenscupen har en høy «standing» i lokalsamfunnet.

– Jeg opplever at hun får mye støtte, noe jeg tidligere også har gitt uttrykk for. Dette er jo først og fremst veldig belastende for Therese og hennes familie, men det virker som folk støtter henne uavhengig om hvordan det går, forteller Os-ordføreren til VG.

Finborud forteller at Johaug-saken er noe som snakkes om når folk treffes på hjemtraktene, og er selv spent før høringen til Dalsbygdas skidronning.

– Det har jo vært skrevet mye forskjellig, men jeg må si jeg er spent. Jeg tror på Therese, men det handler jo også litt om hva som blir vektlagt underveis, sier Finborud til VG, som tror og håper Johaug vil være klar til OL i Pyeongchang, Sør- Korea neste år.

Gamlelæreren med støtteerklæring



Idrettslærer Bjørn Eidsvåg ved Therese Johaugs tidligere videregående skole, uttrykker i dag sin støtte til skiløperen i en kronikk publisert av lokalavisen Arbeidets Rett som hører til på Røros. Med overskriften «Vi heier på deg, Therese», tar Eidsvåg et oppgjør med den urettferdigheten han mener har rammet Johaug. Kronikken innleder han slik:

«Etter sjokkmeldinga som kom i oktober om at du var tatt i «doping», har jeg undret og irritert meg over hvor urettferdig du har blitt behandlet.»

Videre fortsetter idrettslæreren – ikke sangeren – Eidsvåg slik:

«Selv ble jeg kjent med deg når du gikk på videregående hos oss. Du var målbevisst, treningsglad og godt presterende allerede da. Jeg må innrømme at jeg også mang en gang har brukt deg som forbilde for ungdom som ønsker å kombinere idrett og utdanning.»

Han ønsket ikke å utdype kronikken over telefon, men svarte via tekstmelding på spørsmål om han fortsatt vil trekke henne frem som forbilde om hun blir dømt:

«Ja. Therese har vært, er og vil være forbilde i hennes måte å ha struktur på oppgaver og gjennomføringsevne:)»