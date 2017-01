VM i fare for syk Hattestad: - Det verste som kunne skje

Sykdom gjør at Ola Vigen Hattestad (34) mister sjansen til å vise seg fram for landslagsledelsen under dagens verdenscupsprint i Italia. I verste fall kan muligheten til å delta i neste måneds VM dermed være spolert.

- Dette er det verste som kunne skje for Ola Vigen Hattestad, er langrennsekspert Fredrik Auklands umiddelbare reaksjon overfor VG.

Grunnen er at dagens konkurranse i italienske Toblach er uhyre viktig for de norske sprinterne med tanke på å kvalifisere seg til neste måneds VM i Lahti. Hattestad har bare en 8. plass fra sprinten i Davos før jul å vise til denne sesongen. Siden den gang har han vært syk. Nyheten om at en forkjølelse igjen har satt ham ut av spill kan derfor bli skjebnesvanger for 34-åringen.

– Dette var min sjanse

Nå gjenstår det bare en mulighet i verdenscupen til å vise seg fram. Det er om to uker i Falun. Hattestads problem er at det er tvilsomt om han i det hele tatt blir tatt ut til det rennet. Så tøff er konkurransen om plassene på det norske laget.

– Det er akkurat det som er vanskelig med tanke på å ta beslutningen om å ikke gå her i dag. Jeg vet at det blir enda trangere å komme med i Falun enn her. Dette var min mulighet, sier Hattestad til VG på telefon fra Italia.

– Hvordan føler du deg?

– Hva kan jeg si? Jeg er litt syk. Det er jeg. Det virker som jeg har fått et tilbakefall på det jeg hadde i romjulen. Jeg har fått det litt i brystet, hals og nese. Det er tøft med tanke på å ta beslutningen om å gå eller ikke, men jeg har ingen god erfaring med å gå når jeg er litt syk.

– Jeg trengte ikke dette

Hattestad har vist at han kan prestere i store mesterskap før. Under VM i tsjekkiske Liberec i 2009 vant han gull både på lagsprinten og den invididuelle. For tre år siden tok han igjen gull, da alene under OL i Sotsji.

Nå frykter Hattestad at han ikke engang får mulighet til å stille til start i Finland neste måned.

– Det er det som er tøft for meg. Akkurat nå er det litt tungt. Det er det. Jeg trengte ikke dette her nå. Jeg har vært en del syk denne sesongen, men dette topper liksom alt. Det er ikke noe gøy, forklarer 34-åringen.

Selv om Hattestad er lei seg, betyr det ikke at han gir opp VM-drømmen. Han håper nå å bli frisk raskest mulig, få trent godt og ta muligheten i Falun hvis den kommer. For som han sier:

– Hvis jeg får orden på helsen og trent godt, er jeg ganske sikker på at det skal være mulig å lykkes i VM. Det er det som må være fokuset mitt.

Tøff konkurranse

Sprinten i dag og i Falun 28. januar er de to siste i verdenscupsammenheng for de VM-aktulle løperne før mesterskapet. En siste mulighet for Hattestad kommer under NM i starten av februar, men det spørs om det vil være nok med et godt resultat der.

Aukland forklarer hvorfor slik:

– Det er alltid en stor problemstilling som vi har, at løpere som har prestert tidlig i sesongen ikke presterer i NM fordi de da er inne i en oppkjøringsfase til VM. Det avhenger av hvor fort de andre norske løperne går i dag og i Falun om NM blir tellende.

Norges Skiforbund vil offentliggjøre det endelige VM-uttaket 4. februar. Kravet til sprinterne er at de må ha vært i en verdenscupfinale denne sesongen for å kunne komme med.

12 herreløpere får representere Norge i Lahti. Basert på resultater er seks av dem allerede klare. Det er Martin Johnsrud Sundby, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Johannes Høflot Klæbo, Didrik Tønseth og Anders Gløersen. I tillegg har Petter Northug friplass på sprinten og femmila som regjerende verdensmester i begge disiplinene.