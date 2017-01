Bjørnestad Skar knuste alle på sprinten: - Føler jeg hører hjemme i VM

Sindre Bjørnestad Skar spurtet inn til karrierens første verdenscupseier under dagens sprint i Toblach, men sjefen vil ikke love 24-åringen VM-plass.

Dagens fristilsprint i Toblach var betegnet som den kanskje viktigste konkurransen i kampen om en VM-plass for de norske herrene. Samtlige visste at de måtte prestere, selv om det 20 år gamle fenomenet Johannes Høsflot Klæbo trolig var garantert mesterskapsdeltakelse i Lahti neste måned allerede før start.

I finalen hadde halve feltet norsk pass, og sterkest av alle var Sindre Bjørnestad Skar. Med en enorm avslutning vant 24-åringen med tre hundredeler foran amerikanske Simeon Hamilton (29), mens Høsflot Klæbo ble nummer tre.

– Det oppleves veldig bra. Jeg kjente på spenningen i forkant, men jeg var forberedt og bestemt på at jeg skulle være med og kjempe om seieren i dag. Jeg har vært nummer to og tre i verdenscupen før, så det var bare en 1. plass som manglet, forteller Bjørnestad Skar til VG.

Syk Hattestad

I morgentimene ble det norske laget redusert fra seks til fem mann ettersom Ola Vigen Hattestad (34) var blitt syk. Samtidig hadde flere av langrennsverdenens største stjerner valgt hvile fremfor å konkurrere i Italia etter Tour de Ski-avslutningen sist helg.

Det gjorde muligheten for et godt resultat større enn vanlig, selv med profiler som Federico Pellegrino (26) og Sergej Ustjugov (24) startende på pistolskuddets signal. Med en blanding av rå kraft, stor fart og beundringsverdig vinnervilje representerte også de norske ungguttene landslaget på en imponerende måte.

- Hører hjemme i VM

Bjørnestad Skar har også flere ganger tidligere prestert bra i Lahti. Til VG forteller han at VM-løypen passer ham bra. Derfor håper han nå at han får dra til Finland om en drøy måned.

– Jeg føler jeg hører hjemme i VM. Jeg liker den løypen veldig godt. Men uttaket er ikke noe jeg vil tenke så mye på, sier 24-åringen fra Bærum.

– Men nå har jeg fått til det som var et av de store målene denne sesongen, som var å vinne et verdenscuprenn. Det føles bra. Så håper jeg at jeg også oppnår det andre, som er å gå VM.

Sjefens dom

Sprinttrener Arild Monsen ble imponert over den norske innsatsen i Toblach. Han beskriver seieren til Bjørnestad Skar som stor. Likevel vil han ikke garantere 24-åringen at han får stille til start i Lahti.

– Nei, nei, nei. Det blir helt feil å si sånt. Da vet man hvordan det blir, sier Monsen til VG, trolig med det mye omtalte OL-uttaket av Finn-Hågen Krogh i 2014 i tankene.

Monsen støtter samtidig Bjørnestad Skars uttalelse om at han har noe å gjøre i VM.

– Ja. Vi har mange om beinet, men alle som vinner et verdenscuprenn i sprint legger inn en god søknad. Da hører man selvfølgelig hjemme i VM. Men det er to renn til, og jeg kan ikke grave meg ned i prat om uttak 24 timer i døgnet. Men jeg registrerer det Sindre gjør. Når noen løpere tar sin første verdenscupseier, er det en fantastisk stor dag for både løpere og støtteapparat.

Slik gikk de norske under dagens sprint:

Håvard Solås Taugbøl (23):

Vant prologen. Herjet også i kvartfinalen, hvor han på et tidspunkt distanserte konkurrentene med rundt 20 meter med et voldsomt rykk. I semifinalen brukte 23-åringen den samme taktikken og skaffet seg en liten luke i den siste bakken som bidro til en ny seier. I finalen ble motstanden imidlertid før tøff, og til slutt endte han som nummer seks.

Johannes Høsflot Klæbo (20):

Vant kvartfinalen etter en sterk spurt. I det neste heatet tok 20-åringen tet umiddelbart etter en oppsiktsvekkende rask start, før han gikk ut til siden og la seg inn som nummer to i feltet. I spurten kontrollerte unggutten seg inn til den andre av to finaleplasser. Da rennet skulle avgjøres, var Høsflot Klæbo nær seieren - men etter en kanskje litt vel lang sving inn mot oppløpet kom både Bjørnestad Skar og amerikanske Hamilton foran ham.

Sindre Bjørnestad Skar (24):

Var nær ved å falle i den siste svingen før mål i kvartfinalen, men hentet seg fint inn og tok seg videre. I semifinalen ble han nummer to, etter målfoto, bak Solås Taugbøl. I finalen var det derimot ingen som kunne hamle opp med ham. Etter et nytt målfoto viste det seg at han var den første i mål.

Pål Golberg (26):

Manøvrerte seg glitrende fremover i feltet i kvartfinalen, hvor han tok 2. plassen bak Pellegrino. I semien var Golberg tilsynelatende sluttkjørt, men plutselig kviknet han til. I spurten sto det mellom tre mann. Den endte med at samme Pellegrino og nevnte Høsflot Klæbo sendte Golberg ut av konkurransen.

Sindre Turvoll Fossli (23):

23-åringen stivnet fullstendig på oppløpet i kvartfinalen og røk overraskende ut etter å ha gått taktisk smart frem til de siste 100 meterne.

