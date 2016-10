Northug må ta en runde på denne golfbanen for å vinne OL-gull

Petter Northug og Therese Johaug må slå til på denne flombelyste golfbanen for å vinne OL-gull i Sør-Korea om 16 måneder.

– Det fins mange fine golfbaner rundt omkring, Dette er et fantastisk anlegg. Det er flombelyst der langrennsløypene skal gå. Sprint og stafett skal gå på kvelden, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til VG.

STAFETTEN I FLOMLYS: Golfbanen i Pyeongchang vil bli brukt til golf en stund til, før langrenn brøyter seg inn. OL-stafetten og sprint skal gå på kveldstid. Foto: , Tor Arne Hetland

For en måned siden var han på en inspeksjonstur til Pyeongchang i Sør-Korea sammen med sin sportssjef Vidar Løfshus og 21 ledere fra andre vinteridrettsforbund og Olympiatoppen.

Golf viktigst nå



Pyeongchang er arrangør av OL 2018. Om fire måneder er det prøve-OL samme sted.

– Det blir et kjempefint OL. De er i rute i Korea. Logistikken virker veldig bra. Men golf er per nå viktigere. De får ikke lov til å kjøre ut med anleggsmaskiner, sier Tor Arne Hetland med tanke på at langrennstraseene etter planen skal gå over golfbanen.

Hetland er imidlertid ikke i tvil om at de blir ferdige til prøve-OL i februar 2017, i motsetning til hva som var tilfelle i Sotsji for tre år siden.

Det bekrefter IOC i en pressemelding fredag. Ifølge IOC-medlem Gunilla Lindberg, leder for koordinasjonskomiteen for Pyeongchang 2018, er alle anleggene 90 prosent klare i forkant av 26 testkonkurranser fra november til april 2017.

50 km=1830 høydemeter Tor Arne Hetlands oversikt over antall høydemeter i langrennskonkurransene i OL i Sør-Korea - sammenliknet med Kollen-VM og Sotsji-OL: 50 km Holmenkollen 2011: 2060 høydemeter 50 km Sotsji-OL: 2150 hm 50 km OL Sør-Korea 2018: 1830 hm 15 km Kollen 2011: 660 hm 15 km Sotsji 2014: 610 hm 15 km Sør-Korea 2018: 592 hm

Johaug ikke til prøve-OL



– Førsteinntrykket er at det er flatt og enkelt på en golfbane. Men det skiller bare 50 høydemeter (68 meter, se Hetlands tabell i infoboks) sammenliknet med 15-kilometeren under VM i Oslo (2011).

– Men utøverne kunne nok tenkt seg noe lengre bakker. Men de får gjort mye (med traseene). Det er mye opp og ned, og mer svingete, sier Tor Arne Hetland om «golfløypene» som venter langrennsløperne i februar 2018.

På grunn av VM i Lahti, vil ikke de beste norske langrennsløperne delta i prøve-OL. Tor Arne Hetland har med seg bilder og GPS-koordinater hjem fra Sør-Korea for å vise dem hvordan det - og OL - vil bli.

Men hvordan det kommer til å bli under selve gullkampen, er nær umulig å si - før den starter.

Påskeføre?



– Det er veldig vekslende vær her; det er på sørlig breddegrad med en solpåvirkning som er litt annerledes enn i Norge. Noen mener det kan bli vått og påskeføre, andre er bekymret for at det kan bli veldig kaldt, sier Tor Arne Hetland.

Han forteller også om andre nasjoner som i foirbindelse med testing i Sør-Korea, har erfart «mye møkk i snøen». Det vil innebære at smøreteamene kommer til å få hendene fulle. Norges eksperter har allerede vært der en gang og testet løypene, og nye runder venter i regi av Olympiatoppen og prosjektet Ski 2018.

Langrennstraseene ligger forøvrig plassert 200 meter fra løypenettet til skiskytter-VM 2009.

PS! Asian Games 1999 ble arrangert samme sted, ifølge Tor Arne Hetland. Det mesterskapet hadde deltakelse av 60 utøvere fra syv nasjoner, og Vladimir Smirnov (52) fra Kasakhstan dominerte.