Norske Pourya (37) trener for OL-plass i langrenn – får hjelp av Johnsrud Sundby og Rønning

SANDNES (VG) Gjør deg klar for et lite vintereventyr i sommervarmen: Ved siden av full jobb trener denne 37 år gamle tobarnsfaren fra Sandnes for å gå langrenn i Pyeongchang-OL – for fødelandet Iran.

– Det er absurd, ler Pourya Shafizadeh på kav rogalandsdialekt – og det føles nesten som en underdrivelse.

For 37-åringen fra Sandnes har bare gått på langrennsski i ni år. Han har bodd nesten hele livet i et fylke der du gjenkjenner vinteren på hvor kalde regndråpene er.

Han er gift familiemann med to barn på fem og snart to år og jobber fulltid som finansrådgiver i SR-Bank på Forus. Og det var først i mars i år det ble gjort alvor av satsingen – bare 11 måneder før lekene i Sør-Korea.

Får helproff hjelp



At Iran er fødelandet gir kanskje heller ikke pluss på langrennskontoen, men det er samtidig nøkkelen som har åpnet den unike døren andre heltidsskiløpere i Norge hadde ofret begge stavene for: Å kunne delta i OL.

– Det er mye som jobber mot meg. Jeg må ta det jeg har og gjøre det beste ut av det. Sirdal er en time herfra, det er en bra skipslass. Men det er ikke som å ha marka i Oslo rett i nærheten, vedgår 37-åringen, som satser mot to distanser: Sprinten (klassisk) og 15 kilometer intervallstart (fristil).

Om forutsetningene er mot ham, er ressursene som er med ham nærmest uslåelige. Eller best i verden. Gjennom Norges Skiforbund-sponsoren Sparebank 1, der Shafizadehs arbeidsgiver sorterer under, har nemlig langrennslandslaget involvert seg i prosjektet.

Og gjennom samme «bankforbindelse» har tidligere langrennsverdensmester Eldar Rønning (35) blitt engasjert som trener.

Trønderen, som la opp i 2016 og begynte i banken, har laget treningsopplegget (rundt 10 timer i uken) som Pourya følger nå. Planen er at de skal treffes til høsten for videre oppfølging av veien til OL.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FAMILIEFAR MED OL-MÅL: Innimellom barnevognen og en vaskemaskin på full guffe, gjør Pourya Shafizadeh seg klar for en rulleskiøkt. Foto: Øyvind Herrebrøden , VG

Dessuten har Shafizadeh blitt invitert med på flere landslagssamlinger, deriblant to i høyden. Der har verdens beste langrennsløper Martin Johnsrud Sundby sagt ja til å gå inn i en slags mentorrolle for 37-åringen fra Sandnes.

Og skulle Pourya stake seg hele veien til Sør-Korea, skal han også få smørehjelp fra det norske teamet.

Besøkte Teheran



Prosjekt Pourya til Pyeongchang startet med et besøk i Teheran hos det iranske skiforbundet i slutten av april. Rogalendingen hadde ikke vært der siden han, foreldrene og to søsken forlot landet som flyktninger i 1988 – som følge av krigen mellom Iran og Irak.

DRO PÅ BESØK: Her sitter Pourya Shafizadeh på venterommet hos det iranske skiforbundet i Teheran tidligere i år. Foto: PRIVAT

Han forteller om et administrasjonsbygg på flere etasjer – og at han først ble tatt imot av dem som har ansvaret for snowboard.

– Men da de forsto at jeg var der for langrenn, så sa de «vent her», og så kom det noen andre i stedet, og de var sjefene for langrenn, beskriver Shafizadeh om det iranske skiforbundet.

Opptakskravet for å bli olympisk deltager i langrenn for Iran er relativt enkelt å forholde seg til: Å gå minst fem FIS-renn (der alle kan melde seg på) hvor han over tid viser seg raskere enn Irans beste langrennsløper.

Han heter Seyed Sattar Seyd (29) og har deltatt i kvalifiseringen både i de fire siste verdensmesterskapene og de to foregående vinter-OL.

Ifølge Shafizadeh går rivalen 15 kilometer på rundt 45–47 minutter. Det er ti minutter saktere enn gullvinner Johan Olssons tid da 15 kilometer fristil ble arrangert i Falun-VM.

Nordmannen har per nå ikke noen «egne» tider å måle det imot. Finansrådgiveren har som skimosjonister flest gått lengre renn som Birken, Sesilåmi og Vasaloppet de siste årene.

– Jeg har aldri gått korte renn og aldri trent slik jeg gjør nå. Det blir en helt annen slags trening. Heftige intervaller og langturer, forteller Pourya Shafizadeh (se hvordan treningsuken ser ut i faktaboksen i bunnen av artikkelen).

– Hvor godt trent er du?

– Jeg har aldri vært så godt trent som nå! Men jeg er langt ifra landslagsnivå. Siden jeg var liten har jeg trent, men det er «normal» styrketrening, kondisjonstrening og kroppsvektstrening.

Fra tre til ti timer i uken



Rogalendingen anslår at han lå på to-tre timer trening i uken før OL-satsingen, der han først fikk hjelp av den lokale langrennsløperen Sjur Obrestad Gabrielsen (25), som ligger omtrent inne på topp 100 i Norge.

Nå ligger Shafizadeh på rundt ti timer i uken, men håper å oppjustere det til 12–14 i løpet av høsten. Han løp nylig 3000-meter på 11,14 og kaller seg habil på rulleski. Ferdighetene får han vist frem under Blink-festivalen hjemme i Sandnes senere i juli.

Dit skal også John Arne Riise – se Pourya vurdere fotballspillerens rulleskiferdigheter i videoen! (Artikkelen fortsetter)

Det blir ikke hans eneste møte med norgeseliten. Han skal altså trene med landslaget senere i høst.

– Jeg gleder meg. Det blir en utrolig kjekk opplevelse, jeg er veldig skiinteressert og har fulgt guttene hele tiden. Men det blir skamtungt, sier 37-åringen.

Han sjonglerer full jobb, familielivet med kone og to små barn og OL-satsingen. Det betyr at han trener når barna har lagt seg – eller før de har stått opp.

Samtidig er avtalen med arbeidsgiveren at han skal «levere det som kreves av ham» på kontoret. Men både familien og SR-Bank tilrettelegger slik at drømmen kan gå i oppfyllelse.

Betaler selv



Litt kostbart blir det; Selv om han vil få mye dekket av banken, regner han med å legge rundt 70.000 til 100.000 kroner fra egen lomme i OL-potten til utstyr og reiseutgiftene som kreves når han skal konkurrere i de obligatoriske FIS-rennene.

– I hvilken grad lever du som toppidrettsutøver?

– Det vet jeg ikke. Om hverdagen til landslagsløperne vet jeg at de har en morgenøkt, så reiser de hjem, slapper av, sover og restituerer, og så har de en ettermiddagsøkt, og mat og kosthold er tilrettelagt. Jeg er langt ifra der, innrømmer Pourya Shafizadeh.

Men han har tatt ett grep siden mars: Han rører ikke alkohol. Og garanterer at det er et godt råd til alle som vil komme i form raskest mulig. Ellers blir kostholdet formet av hva familien har til middag.

– Det blir ikke tid til noe annet. Så griller vi, blir det grillmat. Men jeg prøver å være flink med de riktige oljene, nøtter, havregryn og alt det der. Og jeg har vært opptatt av kosthold og trening før, bare ikke på toppnivå. Så jeg kommer ikke fra «ingenting» og tror jeg skal klare meg på toppnivå i 7–8 måneder, sier han.

Forbundet: Morsomt



SLIK TRENER HAN: Dette er et eksempel på «en hard uke» i treningsopplegget Eldar Rønning har laget for Pourya Shafizadeh. Mandag: 1,5 time. Løping (60-70 prosent av maks) 1 time, 30 minutter styrke (mage/rygg/slynge). Tirsdag: 1,5 time. Intervall på rulleski i motbakke, 4x8 minutter, 2 minutters pause mellom. Onsdag: 1,5-2 timer. Langtur rulleski. Torsdag: 1,5 time. Intervall på mølle. 5x5 minutter på 10 prosent stigning, 10 kilometers fart. Fredag: Hviledag. Lørdag: 1,5 time. Sprintøkt på rulleski. 4x3 minutter i full fart, 5 minutter pause. Søndag: 1,5-2 timer. Løpetur i skogsterreng (60-70 prosent av maks).

Norges Skiforbund lar seg iallfall sjarmere av satsingen av Pourya Shafizadeh.

– Vi synes dette er morsomt, og vi vil gjerne bidra til å utbre sporten vår også i ikke-typiske langrennsnasjoner, sier administrativ leder for langrenn Espen Bjervig til VG.

– Kan det bli et lite skred av norske langrennsløpere med mulighet til å representere andre nasjoner som dukker opp og spør om å få være med på landslagssamlinger?

– Det blir i så fall et luksusproblem. Det skal også sies at han her er en meget sprek kar, selv om han helt sikkert må gjøre en jobb frem mot OL, sier Bjervig med et smil.

– Alt dette er en kombinasjon av en drøm og et mål. Jeg har sett opp til dem som går i OL, og nå har jeg muligheten til å gjøre det selv. Jeg skal klare dette. Jeg kjenner at jeg blir litt stolt av å kunne gjøre det for Iran, der jeg er født og kommer fra, sier Pourya Shafizadeh, som skriver sin egen Askeladd-historie.

Persiske eventyr har dessuten et likhetstrekk med de norske: Det går som regel bra til slutt.