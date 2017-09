Den nye landslagslegen: Kan ikke love at det ikke kommer nye dopingsaker

LIVIGNO (VG) Øystein Andersen er ny ansvarlig lege for langrennsløperne. Han mener de trenger å vri blikket fremover nå.

Andersen overtar som ansvarlig for helseteamet til det norske helseteamet når Therese Johaug nettopp er blitt utestengt i 18 måneder for en positiv dopingtest på clostebol av CAS.

VG møter ham på utøverhotellet i Livigno bare en liten rusletur fra apoteket der Norges mest omtalte salve ble kjøpt for nøyaktig ett år siden, som Johaug har forklart et enormt antall ganger ble brukt til å behandle en sår leppe.

– Hvordan er det å overta som lege for langrennsløperne nå, etter alt som har skjedd, med blant annet to dopingsaker?



– Jeg ser på det som en god start for å vri blikket fremover. Vi trenger det. Mitt område er å sørge for at løperne er mest mulig friske. Jeg skal behandle sykdom og være med i medisinske vurderinger. Jeg ser på det som en viktig rolle. Jeg syns det er veldig spennende å jobbe i et stort team, sier Andersen til VG.

Redusere risiko



Han er tidligere langrennsløper på godt nivå i Norge, men hevder at formen nå bare er som en middels mosjonist. Han er spesialist i allmennmedisin og er snart ferdig med spesialisering som idrettslege. Han flyttet fra Søgne til Nittedal for å ta denne jobben.

– Kan du være en garantist for at det ikke kommer nye dopingsaker?

– Jeg jobber for å redusere risiko i min legejobb. Redusere risiko for sykdom og hendelser, det er det jeg gjør, svarer Andersen.

Før Johaug-saken eksploderte ble Martin Johnsrud Sundby utestengt i to måneder for feil bruk av astmamedisin. Landslagslege Knut Gabrielsen trakk seg etter Sundby-saken. Landslagslege Fredrik S. Bendiksen trakk seg også på dagen da Johaug-saken ble kjent.

– Hva er din trygghet i at rutinene fungerer nå?

– Min trygghet er i den jobben vi gjør hver dag. Min jobb som lege er å redusere risiko for sykdom og skader for eksempel. Mye rutinearbeid. Det er der min faglige sikkerhet ligger, svarer sjeflegen.

– Er du redd for å gjøre feil?

– Dette skiller seg ikke fra en vanlig legejobb. Har du barn på legevakt, så er man like nøye som med alle andre vurderinger man tar. Jeg prøver å ta faglige vurderinger som er så gode som mulig, svarer Andersen.

Så du denne? Uhrenholdt Jacobsen om Nord-Korea skulle gå til krig under OL i nabolandet: – Da tipper jeg at hele idrettsverdenen er utslettet.

Løfshus: Han er tøff



Sola skinner i Livigno i Italia. Det lille stedet som langrennslandslagene har besøkt på høsten i årevis ligger like ved grensen til Sveits. Både landslagslegen og sportssjef Vidar Løfshus er solbrune. Løfshus forteller at han syns Andersen er tøff som har tatt på seg denne jobben etter en turbulent tid.

– Vi vet hva vi har vært gjennom det siste året. Det er ikke noen selvfølgelighet at noen kommer inn og tar det ansvaret. Han sitter med det øverste ansvaret, han er sammen med et kollegium, men han har øverste ansvaret, sier Løfshus.