Om Petter Northug (31) og Martin Johnsrud Sundby (32) fortsatt er med i verdenscupsirkuset om tre år, skal de gå skirenn i Edinburgh i Skottland.

Hver fjerde sesong er det mesterskapsfri for langrennsløperne. Neste gang er i 2020. Forrige gang det var mesterskapsopphold ble det arrangert Tour de Canada.

Denne uken har Det internasjonale skiforbundet bestemt at touren i februar 2020 starter i Edinburgh, fortsetter i Østersund, så Åre, før det blir skirenn mellom Sverige og Norge fra Storlien til Meråker. Touren avsluttes i Trondheim.

– Dette forslaget har vært der en stund, men nå er det bestemt. Slik blir det, sier Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet).

– Hvorfor drar dere langrennssporten til Skottland?

– De har to veldig gode utøvere nå, Andrew Musgrave og Andrew Young. Vi lager snø i en kort bane og bringer sprint til et nytt land, svarer Ulvang.



Tilbake til Østerrike



FIS har hatt vårkonferanse i Slovenia denne uken. Det blir noen nye steder som skal arrangere verdenscup fremover, i tillegg til flere av stedene på touren i 2020 (som kommer i tillegg til Tour de Ski), så skal langrennsløperne tilbake til Østerrike hvor det blir prøve-VM i januar neste år.



– Det er VM i Seefeld i 2019, der har vi ikke vært siden jeg VM-debuterte i 1985. Det er et flott langrennssted, og det blir verdenscup der etter VM, sier Ulavang til VG.

I januar skal også langrennsløperne til Planica, som for de fleste er mer kjent for skiflyvning.



Ulricehamn i Sverige arrangerte verdenscup for første gang denne sesongen. Det ble så vellykket at de får fornyet tillit. Mens Stockholm for noen dager siden sa at de ikke vil arrangere verdenscupsprint mer.

– Det var ikke bra sportslig, sier Ulvang om traséen i Stockholm.



Kvotene økes



FIS har også bestemt at kvotene skal utvides i minitourene og i Tour de Ski. Grunnkvoten er fortsatt seks plasser, men i tillegg kan man fylle kvoten med ytterligere fire løpere, blant løpere som er blant de 20 beste i sprintcupen, samt leder i verdenscupen og skandinavisk cup.



– Dette er en tilpasning for å få med sprinterne i åpningshelgen på Tour de Ski og verdenscupfinalen. Vi ville gjerne gi et tilbud til spesialsprinterne, sier Ulvang.

– Tror du dette vil øke den norske dominansen?

– Nei, jeg tror ikke det, men nordmennene er sterke, svarer Ulvang.

Russerne ville øke grunnkvoten fra seks til åtte.

– Det ble nedstemt, sier Ulvang.

Klassisk stil fortsetter som forrige sesong med stakefrie soner og makslengde på stavene.



– Er dette et siste desperat forsøk på å redde klassisk stil og diagonalgang?

– Vi får se hvor utviklingen går. Det er ikke sikkert dette varer inn i evigheten, sier Ulvang.